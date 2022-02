Bestard " tenemos que ir todos juntos "

Miguel Bestard ha dado un golpe sobre la mesa aplazando la jornada del fin de semana en todas las categorías. La federación balear apoya al colectivo arbitral después de los últimos acontecimientos como la agresión al colegiado de 21 años Joan Reus en el partido de tercera regional entre el Xilvar y el Son Ferrer. Bestard anuncia reuniones con los ayuntamientos para que cumpla la normativa de no vender bebidas alcohólicas en los recintos deportivos. " Hemos tenido una semana movida pero no esperaba que se parase el fútbol. Hemos decidido aplazar todas las categorías el fin de semana para que la gente sea consciente que hay que acabar con la violencia. Todos vamos en el mismo barco. También tomaremos medidas con las sanciones pero no podemos ejercer de policías. Hemos solicitado una reunión con los alcaldes de Mallorca para que no se venda alcohol en los campos. Ellos tienen poder porque son sus instalaciones ".