Alfonso Díaz " Luis García nos ha subido a primera y no depende de un partido "

Alfonso Díaz respalda a Luis García después de la cuarta derrota consecutiva en liga. El consejero delegado del club recuerda que ascendió al equipo y que ya superó una racha similar a la actual. " Hay que centrarse en ganar al Real Madrid. Es cierto que no estamos en una mala racha y estamos tratando de corregirlo. Luis García nos ha subido a primera división y la racha no depende de un partido. Ya tuvimos una racha de cuatro derrotas y ganamos a Cádiz y Athletic de Bilbao. Tenemos que centrarnos en volver a la senda de la victoria. Hay que partir del control económico. La situación es diferente a la 19-20. Somos un recién ascendido. Queremos quedar lo más arriba posible y podemos gastar lo que nos dejan. Al Real Madrid no hay que tenerlo miedo porque hace dos temporadas ganamos ".

El consejero delegado del club explicó la política de fichajes y de cantera después de los últimos acontecimientos con la marcha de jóvenes talentos. " Hay una normativa y todo es progresivo. Sabemos el valor de estar en primera división y hacemos el máximo esfuerzo pero acabamos de salir de pagar la deuda de un concurso de acreedores y no es todo tan sencillo. El club está abierto a cualquier conversación y entrevista. Nuestro proyecto es de cantera aunque es cierto que es difícil de retener a jugadores cuando viene un club grande. Los dos medios centros que jugaron ante el Celta Baba y Antonio Sánchez vienen de la cantera además de Abdón, Leo Román, Gaya o Llabrés. Pablo Ortells ha estado 20 años trabajando en la cantera del Villarreal".