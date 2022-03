Aguirre " hay una opción de seguir en primera y en segunda "

Javier Aguirre quiere seguir la próxima temporada en el Mallorca consiguiendo la permanencia. No obstante, el técnico mexicano desveló en Radioestadio noche de Onda Cero que también existe una opción para seguir si el equipo desciende. " Hay una opción para seguir en primera, incluso en segunda. Si nos quedamos en primera la opción es automática y sería fantástico porque significaría que se hicimos un buen trabajo y seguiríamos en la liga española ".

Aguirre tiene buenas sensaciones después de estudiar el nivel de la plantilla y dirigir el primer entrenamiento " Estoy muy contento y agradecido. El equipo no ha jugado mal pero por alguna razón no ganaban, hay que contagia un poco, cambiar el chip e ir hacia delante. Hay buen plantel y grupo. Estamos a un punto y si somos fríos y analíticos estamos Alavés, Cádiz, Granada y nosotros en un partido faltando nueve, no está mal ". Aguirre llega acompañado por su segundo entrenador , Toni Amor, que conoce perfectamente el entorno de la isla y del club.