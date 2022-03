Más de Uno Mallorca. Noticias 23/03/2022

Los transportistas de Baleares mantienen el paro indefinido a partir del próximo, al considerar insuficiente la propuesta del Govern. Mientras la flota pesquera de Baleares secunda hoy la tercera y última jornada de paro, cuyas consecuencias se han dejado notar estos días en los mercados municipales. En el de Pere Garau de Palma, este martes sólo se podría encontrar producto de importación, pero no había ni rastro de pescado fresco mallorquín, tampoco de producto gallego. Ese desabastecimiento de pescado local de momento no se está trasladando a otros productos, aunque los distribuidores de las islas avisan que si el lunes se mantiene la huelga de mercancías, la situación podría complicarse. La Presidenta del Govern asegura que la temporada turística no peligra en Baleares, pese a la incertidumbre que está generando la guerra en Ucrania. El Director del complejo del Palau de Congresos de Palma, Ramón Vidal, también ha asegurado en Onda Cero que las expectativas para el turismo MICE son realmente positivas. En sucesos, un turista de 50 años fallece en la Cova de Cala Serena, en Felanitx. En deportes, el mexicano Javier Aguirre podría ser el sustituto de Luis García Plaza en el banquillo del Mallorca. En el tiempo seguimos con intervalos nubosos, lluvias ocasionales y la alerta amarilla activada por temporal marítimo.