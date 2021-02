Más de Uno Mallorca. Noticias 17/02/2021

La subdirectora de atención a la Cronicidad del Ib-Salut, Angélica Miguélez, avanza a Onda Cero el número de trabajadores sociosanitarios de residencias de ancianos que no han autorizado recibir la vacuna de la Covid-19 en Baleares, una vez completado el período de vacunación. Son un total de 381 trabajadores que han mostrado 'reticencias' a vacunarse, de los que 241 están en Mallorca. El Parlament rechaza finalmente presentar un recurso de inconstitucionalidad a los PGE de 2021 porque faltan varios diputados y porque PSIB, Unidas Podemos y Vox votan en contra de la propuesta de El Pi, Més per Mallorca y Més per Menorca. El Gobierno asegura que no priorizará a las comunidades turísticas en la vacunación. Baleares suma 104 nuevos contagios de coronavirus y cuatro fallecidos más. En los deportes, pendientes del partido que jugará Nadal contra Tsitsipás en el Abierto de Australia. En cuanto al tiempo, sigue la estabilidad meteorológica.