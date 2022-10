Podemos e Izquierda Unida cargan contra la consejera Melania Álvarez por el salario social

Algo más que un toque de atención por parte de Izquierda Unida y Podemos al gobierno de Adrián Barbón. En concreto, han igualado a la consejera de Derechos Sociales con Vox por sus manifestaciones sobre el salario social. Melania Álvarez señaló hace unos días que los beneficiarios a las que se les proponga una oportunidad de empleo o formación y no lo atiendan después de dos apercibimientos, se podrían quedar sin este ingreso. Esto ha molestado especialmente a Izquierda Unida, en su momento promotor de esta renta. El coordinador regional y diputado Ovidio Zapico expresa su enfado con la consejera : "en qué momento ha decidido asumir el discurso de la extrema derecha en materia ayudas sociales" No se cree las cifras ofrecidas y se pregunta si en la consejería son conscientes de que los perceptores pueden no tener ni teléfono. El portavoz de Podemos Rafael Palacios se expresa en términos similares: "hay que tener mucho valor para dar sermones y conseguir que Vox aplauda las declaraciones sobre políticas sociales".