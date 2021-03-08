Los resultados del fin de semana

SEGUNDA DIVISIÓN A
ESPANYOL REAL OVIEDO 1-1
PONFERRADINA SPORTING 2-2
SEGUNDA DIVISIÓN B
LEALTAD VALLADOLID 1-1
CULTURAL LANGREO 3-1
VETUSTA SPORTING 1-0
MARINO COVADONGA 1-0
TERCERA DIVISIÓN
Grupo A
AVILÉS PRAVIANO 4-1
CEARES LENENSE 2-0
NAVARRO LLANERA 1-1
AVILÉS STADIUM VALLOBÍN 0-1
MOSCONIA INDUSTRIAL 0-3
Grupo B
CONDAL SIERO Aplazado
TITÁNICO SAN MARTÍN 2-2
LÉNTREGU VALDESOTO 2-1
URRACA COLUNGA 0-1
TUILLA LLANES 4-4
SEGUNDA DIVISIÓN FEMENINA
REAL OVIEDO PARQUESOL 1-0
SPORTING POZUELO 3-0
BALONCESTO
Leb Oro
LIBERBANK CORUÑA 88-83
Leb Plata
CÍRCULO GIJÓN CLAVIJO 74-75
Liga EBA
GIJÓN BASKET AGUSTINOS 63-81
Liga femenina 2
ADBA CELTA 39-70
BALONMANO
División de Honor Femenina
LIBERBANK ROCASA 17-25
Plata Femenina
OVIEDO CLEBA 24-22
VALLADOLID GIJÓN 29-25
PALENCIA SIERO 22-28
1ª Nacional Masculina
SANTOÑA UNION FINANCIERA 25-27
GRUPO IMQ PEREDA 34-25
FINETWORK GIJON SORIA 32-21
AVILESINA VALLADOLID 39-22
DELICIAS LUANCO 29-29
HOCKEY
OK Liga Femenina
BIGUES I RIELLS TELECABLE 2-4
ASTURHOCKEY CUENCAS MINERAS 2-5
Fase Clasificatoria Liga Bronce Nacional Masculina
Semifinales
ROLLER MIERES 22-0
BOOLING TELECABLE 4-3
Final
ROLLER BOOLING 9-1
TELECABLE MIERES 7-5
Roller, Booling y Telecable ascienden a Liga Bronce y arrancarán la competición el próximo fin de semana.