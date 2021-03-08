DEPORTES / MARCADOR

Los resultados del fin de semana

Consulta y escucha las voces de los protagonistas del fin de semana deportivo en Asturias

Chisco García

Oviedo | 08.03.2021 13:11

SEGUNDA DIVISIÓN A

ESPANYOL REAL OVIEDO 1-1

PONFERRADINA SPORTING 2-2

SEGUNDA DIVISIÓN B

LEALTAD VALLADOLID 1-1

CULTURAL LANGREO 3-1

VETUSTA SPORTING 1-0

MARINO COVADONGA 1-0

TERCERA DIVISIÓN

Grupo A

AVILÉS PRAVIANO 4-1

CEARES LENENSE 2-0

NAVARRO LLANERA 1-1

AVILÉS STADIUM VALLOBÍN 0-1

MOSCONIA INDUSTRIAL 0-3

Grupo B

CONDAL SIERO Aplazado

TITÁNICO SAN MARTÍN 2-2

LÉNTREGU VALDESOTO 2-1

URRACA COLUNGA 0-1

TUILLA LLANES 4-4

SEGUNDA DIVISIÓN FEMENINA

REAL OVIEDO PARQUESOL 1-0

SPORTING POZUELO 3-0

BALONCESTO

Leb Oro

LIBERBANK CORUÑA 88-83

Leb Plata

CÍRCULO GIJÓN CLAVIJO 74-75

Liga EBA

GIJÓN BASKET AGUSTINOS 63-81

Liga femenina 2

ADBA CELTA 39-70

BALONMANO

División de Honor Femenina

LIBERBANK ROCASA 17-25

Plata Femenina

OVIEDO CLEBA 24-22

VALLADOLID GIJÓN 29-25

PALENCIA SIERO 22-28

1ª Nacional Masculina

SANTOÑA UNION FINANCIERA 25-27

GRUPO IMQ PEREDA 34-25

FINETWORK GIJON SORIA 32-21

AVILESINA VALLADOLID 39-22

DELICIAS LUANCO 29-29

HOCKEY

OK Liga Femenina

BIGUES I RIELLS TELECABLE 2-4

ASTURHOCKEY CUENCAS MINERAS 2-5

Fase Clasificatoria Liga Bronce Nacional Masculina

Semifinales

ROLLER MIERES 22-0

BOOLING TELECABLE 4-3

Final

ROLLER BOOLING 9-1

TELECABLE MIERES 7-5

Roller, Booling y Telecable ascienden a Liga Bronce y arrancarán la competición el próximo fin de semana.

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