Repaso a los resultados del fin de semana

SEGUNDA DIVISIÓN B
COVADONGA LANGREO 0-1
LEALTAD SPORTING B 1-0
MARINO BURGOS 3-0
VETUSTA NUMANCIA 3 de marzo
CULTURAL VALLADOLID B 1-1
TERCERA DIVISIÓN
INDUSTRIAL CEARES 1-2
PRAVIANO VALLOBÍN 1-3
LLANERA REAL AVILÉS 1-5
MOSCONIA NAVARRO 0-0
CAUDAL AVILÉS STADIUM 1-2
CONDAL L’ENTREGU 0-0
SAN MARTÍN COLUNGA 0-0
TITÁNICO SIERO 1-0
TUILLA VALDESOTO 3-1
URRACA LLANES 1-0
SEGUNDA DIVISIÓN FEMENINA
POZUELO REAL OVIEDO 0-1
FRIOL SPORTING 3-4
BALONCESTO
LEB ORO
VALLADOLID LIBERBANK 102-84
LEB PLATA
CÍRCULO JUARISTI 81-64
LIGA EBA
PORRIÑO GIJON BASKET 88-71
LIGA FEMENINA 2
ARDOI ADBA 56-44
BALONMANO
DIVISIÓN HONOR FEMENINA
MORVEDRE LIBERBANK 25-25
PLATA FEMENINA
SIERO VALADOLID 25-33
OVIEDO PALENCIA 27-21
GIJÓN ZONZAMAS 19-24
1ª NACIONAL MASCULINA
TARAZONA UNIÓN FINANCIERA 20-32
EZEQUIEL ATLÉTICA AVILESINA 23-35
LUANCO FINETWORK GIJON 26-27
VALLADOLID GRUPO IMQ 23-41
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
TELECABLE VOLTREGÁ 3-2
CUENCAS MINERAS VILANOVA 1-6
GIRONA ASTURHOCKEY 21 de marzo
FASE CLASIFICATORIA LIGA BRONCE NACIONAL MASCULINA
C. ASTURIANO ROLLER B 2-10
MIERES TELECABLE 1-7