DEPORTES / POLIDEPORTIVO

Repaso a los resultados del fin de semana

Repasamos lo que han hecho nuestros equipos en el pasado fin de semana en Segunda B, Tercera, Fútbol Femenino, Baloncesto, Balonmano y Hockey sobre patines

Chisco García

Oviedo | 15.02.2021 17:33

SEGUNDA DIVISIÓN B

COVADONGA LANGREO 0-1

LEALTAD SPORTING B 1-0

MARINO BURGOS 3-0

VETUSTA NUMANCIA 3 de marzo

CULTURAL VALLADOLID B 1-1

TERCERA DIVISIÓN

INDUSTRIAL CEARES 1-2

PRAVIANO VALLOBÍN 1-3

LLANERA REAL AVILÉS 1-5

MOSCONIA NAVARRO 0-0

CAUDAL AVILÉS STADIUM 1-2

CONDAL L’ENTREGU 0-0

SAN MARTÍN COLUNGA 0-0

TITÁNICO SIERO 1-0

TUILLA VALDESOTO 3-1

URRACA LLANES 1-0

SEGUNDA DIVISIÓN FEMENINA

POZUELO REAL OVIEDO 0-1

FRIOL SPORTING 3-4

BALONCESTO

LEB ORO

VALLADOLID LIBERBANK 102-84

LEB PLATA

CÍRCULO JUARISTI 81-64

LIGA EBA

PORRIÑO GIJON BASKET 88-71

LIGA FEMENINA 2

ARDOI ADBA 56-44

BALONMANO

DIVISIÓN HONOR FEMENINA

MORVEDRE LIBERBANK 25-25

PLATA FEMENINA

SIERO VALADOLID 25-33

OVIEDO PALENCIA 27-21

GIJÓN ZONZAMAS 19-24

1ª NACIONAL MASCULINA

TARAZONA UNIÓN FINANCIERA 20-32

EZEQUIEL ATLÉTICA AVILESINA 23-35

LUANCO FINETWORK GIJON 26-27

VALLADOLID GRUPO IMQ 23-41

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLE VOLTREGÁ 3-2

CUENCAS MINERAS VILANOVA 1-6

GIRONA ASTURHOCKEY 21 de marzo

FASE CLASIFICATORIA LIGA BRONCE NACIONAL MASCULINA

C. ASTURIANO ROLLER B 2-10

MIERES TELECABLE 1-7

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