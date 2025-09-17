David Vázquez campeón de Asturias de rollerski

En la cita participaron diez deportistas, que completaron un recorrido de 2,5 kilómetros hasta llegar a la cima de la estación. La competición se disputó con un día de sol espléndido y una temperatura agradable. El primer puesto fue para David Vázquez que completo el recorrido con un tiempo de 20 minutos, 43 segundos. En segunda posición quedo Juan Liébana, con un tiempo de 21 minutos 45 segundos. El pódium lo completo Juan Tenorio, con un tiempo de 23 minutos 40 segundos.
Hablamos con David Vázquez para conocer un poco más sobre el rollerski que va ganando adeptos en nuestra región que es una de las más demandadas por los practicantes