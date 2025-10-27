La Copa como bálsamo

El Real Oviedo afronta este martes (19:00 h, campo de O Couto) su debut en la Copa del Rey frente al Ourense CF, con la meta de avanzar de ronda y ganar confianza tras un arranque de temporada irregular. Luis Carrión dará descanso a varios titulares y aprovechará la cita para ofrecer protagonismo a los jugadores con menos minutos en Liga.

Entre las ausencias están Nacho Vidal, David Carmo y Salomón Rondón, que se quedan en Oviedo, además de Ovie Ejaria, aún con molestias musculares, y Santi Cazorla, que continúa recuperándose de su rodilla. En cambio, entran en la convocatoria los canteranos Dieguito y Pablo Agudín, que completan una lista de 22 jugadores.

Todo apunta a que Moldovan defenderá por primera vez la portería azul, mientras que Lucas, Dani Calvo, Sibo, Brandon Domingues o Álex Forés tendrán minutos. También regresa Oier Luengo tras quedarse fuera del último compromiso liguero.

El partido será dirigido por el cántabro Adrián Cordero Vega, asistido por Israel Bárcena y Judith Romano, el mismo trío arbitral del primer triunfo carbayón del curso.

Por su parte, Javi López se mostró contento con su vuelta a la titularidad: “Fueron meses difíciles para mí. Apenas hice pretemporada y me costó adaptarme. En Girona me sentí mejor; el empate nos dio confianza y ahora queremos hacerlo bueno ante Osasuna”. El partido de mañana es una buena oportunidad para todos los que tienen menos minutos. “La Copa nos viene bien. Es una oportunidad para demostrar que todos estamos preparados y que queremos ponerle las cosas difíciles al entrenador”.