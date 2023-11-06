POLIDEPORTIVO

Consulta los resultados del fin de semana

Aquí puedes consultar los principales resultados de nuestros equipos y escuchar las voces de los protagonistas

Chisco García

Oviedo | 06.11.2023 13:40

SEGUNDA RFEF

VETUSTAAVILÉS1-1

LANGREOCOMPOSTELA1-0

CAYÓNCOVADONGA3-1

CORUXOMARINO2-1

TERCERA RFEF

CAUDALL’ENTREGU4-1

LLANESBARCIA3-2

LUARCATITÁNICO4-1

STADIUMCOLUNGA3-2

LLANERACONDAL3-0

PRAVIANOSPORTING ATLÉTICO0-0

LEALTADTUILLA2-2

INDUSTRIALURRACA0-0

CEARESLENENSE2-1

SEGUNDA FEMENINA

ESPANYOLSPORTING3-1

REAL OVIEDOATLÉTICO MADRID C0-0

BALONCESTO

LEB ORO

CASTELLÓALIMERKA OVIEDO83-61

LIGA EBA

CIRCULOCALVO XIRIA88-66

TORMESTARTIERE AUTO104-70

UNIVERSIDADESTUDIANTES LUGO63-57

LIGA FEMENINA 2

SANFER ADBACORUÑA58-74

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

BERA BERALOBAS OVIEDO34-31

MOTIVE.CO GIJÓNVALLADOLID31-37

PLATA FEMENINA

SIEROGIJÓN20-22

1ª NACIONAL MASCULINA

SORIAROYAL PREMIUM GIJON31-24

AUTOCENTER PRINCIPADOVALLADOLID35-22

HORIZONTE ATLÉTICAGRUPO43-28

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLEIGUALADA3-0

PLATA FEMENINA

ROLLER OVIEDOALCALÁ0-5

GATIKAKOPATÍN NALÓN2-2

OK LIGA BRONCES NORTE

COMPAÑÍA DE MARÍAROLLER6-3

TELECABLEMUNDAIZ5-1

ARECESTRAVIESAS7-4

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR B

GIJÓNZARAUTZ0-94

REAL OVIEDOURIBEALDEA33-6

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

ACEITES ABRILCV OVIEDO2-3

GRUPOLA LAGUNA1-3

SUPERLIGA 2 MASCULINA

JOVELLANOSVALLADOLID3-1

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

MÓSTOLESCV OVIEDO0-3

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

LA CALZADABURGOS3-2

SAYRECURTIDORA3-0

F-1 GP BRASIL

1º Max Verstapen

2º Lando Norris

3º Fernando Alonso

RALLY DE LA NUCÍA

1º José Antonio Suárez, 'Cohete'

Con esta victoria conquistó, por segunda vez en su carrera, el título del Supercampeonato de España de Rallies.

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