Consulta los resultados del fin de semana

SEGUNDA RFEF
VETUSTAAVILÉS1-1
LANGREOCOMPOSTELA1-0
CAYÓNCOVADONGA3-1
CORUXOMARINO2-1
TERCERA RFEF
CAUDALL’ENTREGU4-1
LLANESBARCIA3-2
LUARCATITÁNICO4-1
STADIUMCOLUNGA3-2
LLANERACONDAL3-0
PRAVIANOSPORTING ATLÉTICO0-0
LEALTADTUILLA2-2
INDUSTRIALURRACA0-0
CEARESLENENSE2-1
SEGUNDA FEMENINA
ESPANYOLSPORTING3-1
REAL OVIEDOATLÉTICO MADRID C0-0
BALONCESTO
LEB ORO
CASTELLÓALIMERKA OVIEDO83-61
LIGA EBA
CIRCULOCALVO XIRIA88-66
TORMESTARTIERE AUTO104-70
UNIVERSIDADESTUDIANTES LUGO63-57
LIGA FEMENINA 2
SANFER ADBACORUÑA58-74
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
BERA BERALOBAS OVIEDO34-31
MOTIVE.CO GIJÓNVALLADOLID31-37
PLATA FEMENINA
SIEROGIJÓN20-22
1ª NACIONAL MASCULINA
SORIAROYAL PREMIUM GIJON31-24
AUTOCENTER PRINCIPADOVALLADOLID35-22
HORIZONTE ATLÉTICAGRUPO43-28
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
TELECABLEIGUALADA3-0
PLATA FEMENINA
ROLLER OVIEDOALCALÁ0-5
GATIKAKOPATÍN NALÓN2-2
OK LIGA BRONCES NORTE
COMPAÑÍA DE MARÍAROLLER6-3
TELECABLEMUNDAIZ5-1
ARECESTRAVIESAS7-4
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR B
GIJÓNZARAUTZ0-94
REAL OVIEDOURIBEALDEA33-6
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
ACEITES ABRILCV OVIEDO2-3
GRUPOLA LAGUNA1-3
SUPERLIGA 2 MASCULINA
JOVELLANOSVALLADOLID3-1
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
MÓSTOLESCV OVIEDO0-3
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
LA CALZADABURGOS3-2
SAYRECURTIDORA3-0
F-1 GP BRASIL
1º Max Verstapen
2º Lando Norris
3º Fernando Alonso
RALLY DE LA NUCÍA
1º José Antonio Suárez, 'Cohete'
Con esta victoria conquistó, por segunda vez en su carrera, el título del Supercampeonato de España de Rallies.