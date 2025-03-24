POLIDEPORTIVO

Consulta el fin de semana deportivo

Repasamos los resultados de nuestros principales equipos y deportistas en nuestra agenda deportiva del fin de semana, con la victoria del Alimerka Oviedo Baloncesto en Fuenlabrada como una de las mejores noticias para nuestros equipos.

Chisco García

Oviedo |

FÚTBOL

SEGUNDA DIVISIÓN

GRANADAREAL OVIEDO1-0

SPORTINGALBACETE0-2

SEGUNDA RFEF

VALLADOLID BLLANERA0-1

DEPORTIVO BAVILÉS0-0

LANGREOGUIJUELO3-0

MARINORAYO CANTABRIA2-1

TERCERA RFEF

TSK ROCESSAN MARTÍN1-1

AVILÉS STADIUMSPORTING ATLÉTICO2-1

PRAVIANIOCAUDAL0-1

LEALTADTUILLA1-0

LENENSECEARES1-2

URRACACOVADONGA1-1

L’ENTREGUCOLUNGA3-1

VETUSTATITÁNICO4-1

MOSCONIACONDAL2-0

SEGUNDA RFEF FEMENINA

EIBARAVILÉS1-1

SPORTINGREAL SOCIEDAD B 1-2

REAL OVIEDOVILLALONGA1-0

BALONCESTO

1ª FEB

FUENLABRADAALIMERKA OVIEDO93-97

3ª FEB

BETANZOSCIRCULO GIJON83-111

ESTUDIANTES LUGOUNIVERSIDAD OVIEDO73-65

LIGA FEMENINA 2

MATAROADBA SANFER ARTCHIVO49-63

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

LA RIOJAMOTIVMARKET.COM19-21

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

MISLATALOBAS GLOBAL ATAC21-29

PLATA FEMENINA

GETASURGJÓN23-28

1ª NACIONAL MASCULINA

ROYAL PREMIUN GIJÓNZAMORA31-24

ASTILLEROAUTOCENTER PRINCIPADO18-29

HORIZONTE ATLÉTICALAFUENTE41-39

UNION FINANCIERASALAMANCA27-13

GRUPOUNIVERSIDAD LEÓN39-37

HOCKEY

OK PLATA FEMENINA

LAS ROZASMIERES2-0

BAT GORAOVIEDO ROLLER3-0

CAMBREPATINALON3-4

OK PLATA MASCULINA

SANT FELIUOVIEDO ROLLER0-1

OK LIGA BRONCES NORTE

BAT GORAMIERES3-4

SANTUTXUPATINALON5-2

COMPAÑÍA BTELECABLE3-2

BADMINTON

RINCONADAOVIEDO2-5

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

GRUPOCV OVIEDO2-3

SUPERLIGA 2 MASCULINA

JOVELLANOSVIGO1-3

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

COSLADACV OVIEDO3-2

UNIVERSIDAD DE VALLADOLIDGRUPO3-0

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

LA CALZADAOURENSE0-3

Fernando Alonso abandonó en la cuarta vuelta del Gran Premio de China de F1, tras sufrir un problema en los frenos. La carrera la gano Óscar Piastri, demostrando la superioridad del McLaren en este inicio de temporada.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer