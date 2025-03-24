Consulta el fin de semana deportivo

FÚTBOL
SEGUNDA DIVISIÓN
GRANADAREAL OVIEDO1-0
SPORTINGALBACETE0-2
SEGUNDA RFEF
VALLADOLID BLLANERA0-1
DEPORTIVO BAVILÉS0-0
LANGREOGUIJUELO3-0
MARINORAYO CANTABRIA2-1
TERCERA RFEF
TSK ROCESSAN MARTÍN1-1
AVILÉS STADIUMSPORTING ATLÉTICO2-1
PRAVIANIOCAUDAL0-1
LEALTADTUILLA1-0
LENENSECEARES1-2
URRACACOVADONGA1-1
L’ENTREGUCOLUNGA3-1
VETUSTATITÁNICO4-1
MOSCONIACONDAL2-0
SEGUNDA RFEF FEMENINA
EIBARAVILÉS1-1
SPORTINGREAL SOCIEDAD B 1-2
REAL OVIEDOVILLALONGA1-0
BALONCESTO
1ª FEB
FUENLABRADAALIMERKA OVIEDO93-97
3ª FEB
BETANZOSCIRCULO GIJON83-111
ESTUDIANTES LUGOUNIVERSIDAD OVIEDO73-65
LIGA FEMENINA 2
MATAROADBA SANFER ARTCHIVO49-63
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
LA RIOJAMOTIVMARKET.COM19-21
DIVISION HONOR ORO FEMENINA
MISLATALOBAS GLOBAL ATAC21-29
PLATA FEMENINA
GETASURGJÓN23-28
1ª NACIONAL MASCULINA
ROYAL PREMIUN GIJÓNZAMORA31-24
ASTILLEROAUTOCENTER PRINCIPADO18-29
HORIZONTE ATLÉTICALAFUENTE41-39
UNION FINANCIERASALAMANCA27-13
GRUPOUNIVERSIDAD LEÓN39-37
HOCKEY
OK PLATA FEMENINA
LAS ROZASMIERES2-0
BAT GORAOVIEDO ROLLER3-0
CAMBREPATINALON3-4
OK PLATA MASCULINA
SANT FELIUOVIEDO ROLLER0-1
OK LIGA BRONCES NORTE
BAT GORAMIERES3-4
SANTUTXUPATINALON5-2
COMPAÑÍA BTELECABLE3-2
BADMINTON
RINCONADAOVIEDO2-5
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
GRUPOCV OVIEDO2-3
SUPERLIGA 2 MASCULINA
JOVELLANOSVIGO1-3
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
COSLADACV OVIEDO3-2
UNIVERSIDAD DE VALLADOLIDGRUPO3-0
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
LA CALZADAOURENSE0-3
Fernando Alonso abandonó en la cuarta vuelta del Gran Premio de China de F1, tras sufrir un problema en los frenos. La carrera la gano Óscar Piastri, demostrando la superioridad del McLaren en este inicio de temporada.