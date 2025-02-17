Consulta la agenda del fin de semana

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
MARINOPONTEVEDRA B0-0
NUMANCIALLANERA3-3
AVILÉSGIMNÁSTICA2-2
LANGREODEPOR B0-3
TERCERA RFEF
SPORTING ATLÉTICOVETUSTA3-3
CAUDALTUILLA2-0
COVADONGAPRAVIANO1-0
L’ENTREGUMOSCONIA0-1
LENENSEAVILÉS STADIUM0-1
CEARESLEALTAD0-1
SAN MARTÍNURRACA2-2
CONDALTITÁNICO1-3
COLUNGATSK ROCES4-2
SEGUNDA FEMENINA
AVILÉSREAL OVIEDO2-1
HUESCASPORTING1-0
BALONCESTO
1ª FEB
ALIMERKA OVIEDOREAL BETIS68-78
3ª FEB
CHANTADAUNIVERSIDAD OVIEDO71-77
MARINCÍRCULO65-87
LIGA FEMENINA 2
SANFER ADBA ARTCHIVOANDRATX59-61
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
MOTIVMARKET.COMZUAZO26-23
DIVISION HONOR ORO FEMENINA
LOBAS GLOBAL ATACANAITASUNA25-26
PLATA FEMENINA
SARGIJON24-32
1ª NACIONAL MASCULINA
AUTOCENTER PRINCIPADOROYAL PREMIUM GIJON33-26
EMBUTIDOS EZEQUIELHORIZONTE ATLÉTICA28-40
UNIVERSIDAD LEONUNION FINANCIERA21-33
SALAMANCAGRUPO33-32
HOCKEY
COPA DE EUROPA
UTTINGENTELECABLE0-6
OK PLATA FEMENINA
BERENGUELAROLLER OVIEDO0-1
RASPEIGMIERES1-4
GATIKAKOPATINALON2-3
OK PLATA MASCULINA
OVIEDO ROLLERCOMPAÑÍA0-4
OK LIGA BRONCES NORTE
COMPAÑÍA BPATINALON3-3
TELECABLEMIERES6-2
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
CV OVIEDOLEGANÉS0-3
MADRIDGRUPO0-3
SUPERLIGA 2 MASCULINA
JOVELLANOSDUMBRÍA1-3
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
OVIEDOCHAMARTIN3-1
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
LA CALZADABURGOS3-2