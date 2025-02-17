POLIDEPORTIVO

Consulta la agenda del fin de semana

Consulta los resultados de los principales equipos de Asturias en el fin de semana en nuestra agenda deportiva del fin de semana.

Chisco García

Oviedo |

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

MARINOPONTEVEDRA B0-0

NUMANCIALLANERA3-3

AVILÉSGIMNÁSTICA2-2

LANGREODEPOR B0-3

TERCERA RFEF

SPORTING ATLÉTICOVETUSTA3-3

CAUDALTUILLA2-0

COVADONGAPRAVIANO1-0

L’ENTREGUMOSCONIA0-1

LENENSEAVILÉS STADIUM0-1

CEARESLEALTAD0-1

SAN MARTÍNURRACA2-2

CONDALTITÁNICO1-3

COLUNGATSK ROCES4-2

SEGUNDA FEMENINA

AVILÉSREAL OVIEDO2-1

HUESCASPORTING1-0

BALONCESTO

1ª FEB

ALIMERKA OVIEDOREAL BETIS68-78

3ª FEB

CHANTADAUNIVERSIDAD OVIEDO71-77

MARINCÍRCULO65-87

LIGA FEMENINA 2

SANFER ADBA ARTCHIVOANDRATX59-61

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

MOTIVMARKET.COMZUAZO26-23

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

LOBAS GLOBAL ATACANAITASUNA25-26

PLATA FEMENINA

SARGIJON24-32

1ª NACIONAL MASCULINA

AUTOCENTER PRINCIPADOROYAL PREMIUM GIJON33-26

EMBUTIDOS EZEQUIELHORIZONTE ATLÉTICA28-40

UNIVERSIDAD LEONUNION FINANCIERA21-33

SALAMANCAGRUPO33-32

HOCKEY

COPA DE EUROPA

UTTINGENTELECABLE0-6

OK PLATA FEMENINA

BERENGUELAROLLER OVIEDO0-1

RASPEIGMIERES1-4

GATIKAKOPATINALON2-3

OK PLATA MASCULINA

OVIEDO ROLLERCOMPAÑÍA0-4

OK LIGA BRONCES NORTE

COMPAÑÍA BPATINALON3-3

TELECABLEMIERES6-2

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

CV OVIEDOLEGANÉS0-3

MADRIDGRUPO0-3

SUPERLIGA 2 MASCULINA

JOVELLANOSDUMBRÍA1-3

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

OVIEDOCHAMARTIN3-1

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

LA CALZADABURGOS3-2

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