Consulta la agenda deportiva

FÚTBOL
SEGUNDA DIVISIÓN
ZARAGOZASPORTING1-1
REAL OVIEDODEPORTIVO1-2
SEGUNDA RFEF
LLANERALAREDO2-1
MARINOLANGREO0-1
AVILÉSVALLADOLID B2-0
TERCERA RFEF
COVADONGAAVILÉS STADIUM2-1
L’ENTRGULENENSE1-1
SPORTING ATLÉTICOTSK ROCES2-0
SAN MARTÍNTITÁNICO2-0
CEARESPRAVIANO1-2
CONDALLEALTAD0-3
TUILLAURRACA2-1
COLUNGAMOSCONIA1-2
CAUDALVETUSTA0-1
SEGUNDA RFEF FEMENINA
EUROPASPORTING5-0
AVILÉSCORNELLÁ1-1
ATLÉTICO DE MADRID CREAL OVIEDO0-0
BALONCESTO
1ª FEB
PALENCIAALIMERKA OVIEDO90-78
3ª FEB
UNIVERSIDAD OVIEDOCIRCULO GIJON69-81
LIGA FEMENINA 2
ADBA SANFER ARTCHIVOIBAIZABAL51-60
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
MOTIVMARKET.COMGRANOLLERS29-29
DIVISION HONOR ORO FEMENINA
LOBAS GLOBAL ATACADESAL24-19
PLATA FEMENINA
LEGANÉSGIJÓN29-30
1ª NACIONAL MASCULINA
AUTOCENTER PRINCIPADOCAMARGO33-12
UNIVERSIDAD LEÓNHORIZONTE ATLÉTICA32-28
BATHCOUNION FINANCIERA26-29
LAFUETNE PEREDAROYAL PREMIUN GIJÓN30-29
ZAMORAGRUPO36-31
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
SANT CUGATTELECABLE2-4
OK PLATA FEMENINA
BATGORAPATINALON2-4
TRES CANTOSMIERES2-1
ALCOBENDASOVIEDO ROLLER10-1
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR B
PASEK BELENOSVALENCIA31-22
GIJÓNLA UNICA RUGBY12-62
UNIVERSITARIO BILBAOREAL OVIEDO24-22
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
TORREJÓNGRUPO3-0
CV OVIEDOASTILLERO3-2
SUPERLIGA 2 MASCULINA
JOVELLANOSSANTANDERINA0-3
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
CV OVIEDOGRUPO3-0
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
ARENAL EMEVELA CALZADA3-1