POLIDEPORTIVO

Consulta la agenda deportiva

Repasa los principales resultados y escucha las voces de los protagonistas en nuestra agenda deportiva del fin de semana en Asturias.

Chisco García

Oviedo |

FÚTBOL

SEGUNDA DIVISIÓN

ZARAGOZASPORTING1-1

REAL OVIEDODEPORTIVO1-2

SEGUNDA RFEF

LLANERALAREDO2-1

MARINOLANGREO0-1

AVILÉSVALLADOLID B2-0

TERCERA RFEF

COVADONGAAVILÉS STADIUM2-1

L’ENTRGULENENSE1-1

SPORTING ATLÉTICOTSK ROCES2-0

SAN MARTÍNTITÁNICO2-0

CEARESPRAVIANO1-2

CONDALLEALTAD0-3

TUILLAURRACA2-1

COLUNGAMOSCONIA1-2

CAUDALVETUSTA0-1

SEGUNDA RFEF FEMENINA

EUROPASPORTING5-0

AVILÉSCORNELLÁ1-1

ATLÉTICO DE MADRID CREAL OVIEDO0-0

BALONCESTO

1ª FEB

PALENCIAALIMERKA OVIEDO90-78

3ª FEB

UNIVERSIDAD OVIEDOCIRCULO GIJON69-81

LIGA FEMENINA 2

ADBA SANFER ARTCHIVOIBAIZABAL51-60

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

MOTIVMARKET.COMGRANOLLERS29-29

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

LOBAS GLOBAL ATACADESAL24-19

PLATA FEMENINA

LEGANÉSGIJÓN29-30

1ª NACIONAL MASCULINA

AUTOCENTER PRINCIPADOCAMARGO33-12

UNIVERSIDAD LEÓNHORIZONTE ATLÉTICA32-28

BATHCOUNION FINANCIERA26-29

LAFUETNE PEREDAROYAL PREMIUN GIJÓN30-29

ZAMORAGRUPO36-31

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

SANT CUGATTELECABLE2-4

OK PLATA FEMENINA

BATGORAPATINALON2-4

TRES CANTOSMIERES2-1

ALCOBENDASOVIEDO ROLLER10-1

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR B

PASEK BELENOSVALENCIA31-22

GIJÓNLA UNICA RUGBY12-62

UNIVERSITARIO BILBAOREAL OVIEDO24-22

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

TORREJÓNGRUPO3-0

CV OVIEDOASTILLERO3-2

SUPERLIGA 2 MASCULINA

JOVELLANOSSANTANDERINA0-3

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

CV OVIEDOGRUPO3-0

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

ARENAL EMEVELA CALZADA3-1

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