POLIDEPORTIVO

Consulta la agenda deportiva del fin de semana

Consulta los resultados de los principales equipos de Asturias en todas las disciplinas en nuestra agenda deportiva y escucha las voces de los protagonistas

Chisco García

Oviedo |

FÚTBOL

SEGUNDA FEDERACIÓN

MARINOVALLADOLID B4-0

CORUXOLLANERA1-0

AVILÉSSALAMANCA2-1

LANGREOCOMPOSTELA2-1

TERCERA FEDERACIÓN

COLUNGAVETUSTA0-2

CAUDALURRACA4-1

COVADONGALEALTAD1-0

SPORTING BTUILLA1-0

AVILÉS STADIUMMOSCONIA1-3

LENENSEPRAVIANO1-0

L’ENTREGUROCES4-0

CEARESTITÁNICO2-2

CONDALSAN MARTÍN0-0

SEGUNDA FEDERACIÓN FEMENINA

EIBAR BREAL OVIEDO0-6

ATHLETIC BSPORTING3-0

AVILÉSREAL SOCIEDAD B0-1

BALONCESTO

1ª FEB

ESTUDIANTESALIMERKA OVIEDO76-81

3ª FEB

MARINUNIVERSIDAD OVIEDO87-53

PERFUMERÍAS AVENIDACÍRCULO85-91

LIGA FEMENINA 2

SANFER ADBA ARTCHIVOBOSONIT35-58

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

BETI-ONAKMOTIVMARKET.COM29-21

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

LOBAS GLOBAL ATACBOLAÑOS23-22

PLATA FEMENINA

GIJÓNCAÑIZA31-32

1ª NACIONAL MASCULINA

ASTILLEROROYAL PREMIUM GIJON34-34

EMBUTIDOS EZEQUIELUNION FINANCIERA10-39

HORIZONTE ATLÉTICACAMARGO33-25

VALLADOLIDGRUPO30-27

HOCKEY SOBRE PATINES

COPA DE EUROPA

TELECABLENANTES9-0

OK PLATA FEMENINA

ROLLER OVIEDOROCHAPEA1-1

PONTEAREASMIERES2-6

PATINALONALCOBENDAS2-0

OK LIGA BRONCES NORTE

PATINALONTELECABLE2-3

MIERESURDANETA6-2

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

ALCOBENDASCV OVIEDO3-0

GRUPOARONA0-3

SUPERLIGA 2 MASCULINA

JOVELLANOSPALENCIA3-0

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

CACEREÑASOVIEDO3-1

TENERIFEGRUPO3-0

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

LA CALZADAA CORUÑA2-3

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