Consulta la agenda deportiva del fin de semana

FÚTBOL
SEGUNDA FEDERACIÓN
MARINOVALLADOLID B4-0
CORUXOLLANERA1-0
AVILÉSSALAMANCA2-1
LANGREOCOMPOSTELA2-1
TERCERA FEDERACIÓN
COLUNGAVETUSTA0-2
CAUDALURRACA4-1
COVADONGALEALTAD1-0
SPORTING BTUILLA1-0
AVILÉS STADIUMMOSCONIA1-3
LENENSEPRAVIANO1-0
L’ENTREGUROCES4-0
CEARESTITÁNICO2-2
CONDALSAN MARTÍN0-0
SEGUNDA FEDERACIÓN FEMENINA
EIBAR BREAL OVIEDO0-6
ATHLETIC BSPORTING3-0
AVILÉSREAL SOCIEDAD B0-1
BALONCESTO
1ª FEB
ESTUDIANTESALIMERKA OVIEDO76-81
3ª FEB
MARINUNIVERSIDAD OVIEDO87-53
PERFUMERÍAS AVENIDACÍRCULO85-91
LIGA FEMENINA 2
SANFER ADBA ARTCHIVOBOSONIT35-58
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
BETI-ONAKMOTIVMARKET.COM29-21
DIVISION HONOR ORO FEMENINA
LOBAS GLOBAL ATACBOLAÑOS23-22
PLATA FEMENINA
GIJÓNCAÑIZA31-32
1ª NACIONAL MASCULINA
ASTILLEROROYAL PREMIUM GIJON34-34
EMBUTIDOS EZEQUIELUNION FINANCIERA10-39
HORIZONTE ATLÉTICACAMARGO33-25
VALLADOLIDGRUPO30-27
HOCKEY SOBRE PATINES
COPA DE EUROPA
TELECABLENANTES9-0
OK PLATA FEMENINA
ROLLER OVIEDOROCHAPEA1-1
PONTEAREASMIERES2-6
PATINALONALCOBENDAS2-0
OK LIGA BRONCES NORTE
PATINALONTELECABLE2-3
MIERESURDANETA6-2
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
ALCOBENDASCV OVIEDO3-0
GRUPOARONA0-3
SUPERLIGA 2 MASCULINA
JOVELLANOSPALENCIA3-0
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
CACEREÑASOVIEDO3-1
TENERIFEGRUPO3-0
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
LA CALZADAA CORUÑA2-3