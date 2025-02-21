POLIDEPORTIVO

Consulta la agenda deportiva del fin de emana

Repasamos las principales citas de los equipos asturianos en nuestra agenda deportiva del fin de semana en fútbol, baloncesto, balonmano, hockey sobre patines, rugby y voleibol

Chisco García

Oviedo |

FÚTBOL

SEGUNDA DIVISIÓN

BURGOSREAL OVIEDOSAB. 16.15

SPORTINGALMERÍASAB. 21.00

SEGUNDA FEDERACIÓN

FABRILMARINOSAB. 18.00

LANGREONUMANCIADOM 17.00

SALAMANCALLANERADOM 17.00

ÁVILAAVILÉSDOM 17.00

TERCERA RFEF

VETUSTACONDALDOM. 11.00

TITÁNICOCAUDALDOM. 12.00

PRAVIANOCOLUNGADOM 12.00

LEALTADSPORTING ATLÉTICODOM 12.00

AVILÉS STADIUML’ENTREGUDOM 12.30

TUILLASAN MARTÍNDOM 16.45

MOSCONIACOVADONGADOM 17.00

URRACALENENSEDOM 17.00

TSKCEARESSAB. 18.00

SEGUNDA RFEF FEMENINA

RACINGAVILESSAB 16.00

REAL OVIEDOHUESCADOM 12.00

SPORTINGATLÉTICO DE MADRID CDOM. 12.00

BALONCESTO

3ª FEB

CIRCULO GIJONRECOLETAS SALUD CARBAJOSASAB 19.00

ÁVILAUNIVERSIDAD OVIEDOSAB 19.00

LIGA FEMENINA 2

MARISTASADBA SANFER ARTCHIVOSAB. 18.00

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

ROCASAMOTIVMARKET.COMSAB 18.30

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

POZUELOLOBAS GLOBAL ATACSAB 18.00

PLATA FEMENINA

GIJÓNSANSESAB. 17.00

1ª NACIONAL MASCULINA

ROYAL PREMIUM GIJONBATHCOSAB 17.00

HORIZONTE ATLÉTICAASTILLEROSAB 18.00

UNION FINANCIERAAUTOCENTER PRINCIPADOSAB 18.30

GRUPOEMBUTIDOS EZEQUIELSAB. 20.00

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLEMATARÓSAB 19.15

OK PLATA FEMENINA

MIERESROCHAPEASAB 17.00

ROLLER OVIEDOLAS ROZASSAB. 18.00

PATINALONRASPEIGSAB. 18.30

OK PLATA MASCULINA

MASANETOVIEDO ROLLERSAB. 20.00

OK LIGA BRONCES NORTE

RAXOITELECABLESAB. 20.15

PATINALONLUBIANSDOM. 12.00

MIERESCAMPAÑÍA DE MARIA BDOM. 13.00

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR B

LICEO FRANCÉSPASEK BELENOSDOM. 12.30

GIJÓNGETXOSAB. 16.30

RUGBY SANTANDERREAL OVIEDODOM. 12.00

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

GRUPOTORRELAVEGASAB 17.00

ASCENSORES LA LAGUNACV OVIEDOSAB 20.00

SUPERLIGA 2 MASCULINA

ARONA PLAYA DE LOS CRISTIANOSJOVELLANOSSAB 19.30

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

GRUPODON BENITOSAB 19.30

VOLEY PLAYA MADRIDCV OVIEDODOM. 13.30

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

AULELA CALZADASAB 18.00

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