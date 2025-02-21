Consulta la agenda deportiva del fin de emana

FÚTBOL
SEGUNDA DIVISIÓN
BURGOSREAL OVIEDOSAB. 16.15
SPORTINGALMERÍASAB. 21.00
SEGUNDA FEDERACIÓN
FABRILMARINOSAB. 18.00
LANGREONUMANCIADOM 17.00
SALAMANCALLANERADOM 17.00
ÁVILAAVILÉSDOM 17.00
TERCERA RFEF
VETUSTACONDALDOM. 11.00
TITÁNICOCAUDALDOM. 12.00
PRAVIANOCOLUNGADOM 12.00
LEALTADSPORTING ATLÉTICODOM 12.00
AVILÉS STADIUML’ENTREGUDOM 12.30
TUILLASAN MARTÍNDOM 16.45
MOSCONIACOVADONGADOM 17.00
URRACALENENSEDOM 17.00
TSKCEARESSAB. 18.00
SEGUNDA RFEF FEMENINA
RACINGAVILESSAB 16.00
REAL OVIEDOHUESCADOM 12.00
SPORTINGATLÉTICO DE MADRID CDOM. 12.00
BALONCESTO
3ª FEB
CIRCULO GIJONRECOLETAS SALUD CARBAJOSASAB 19.00
ÁVILAUNIVERSIDAD OVIEDOSAB 19.00
LIGA FEMENINA 2
MARISTASADBA SANFER ARTCHIVOSAB. 18.00
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
ROCASAMOTIVMARKET.COMSAB 18.30
DIVISION HONOR ORO FEMENINA
POZUELOLOBAS GLOBAL ATACSAB 18.00
PLATA FEMENINA
GIJÓNSANSESAB. 17.00
1ª NACIONAL MASCULINA
ROYAL PREMIUM GIJONBATHCOSAB 17.00
HORIZONTE ATLÉTICAASTILLEROSAB 18.00
UNION FINANCIERAAUTOCENTER PRINCIPADOSAB 18.30
GRUPOEMBUTIDOS EZEQUIELSAB. 20.00
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
TELECABLEMATARÓSAB 19.15
OK PLATA FEMENINA
MIERESROCHAPEASAB 17.00
ROLLER OVIEDOLAS ROZASSAB. 18.00
PATINALONRASPEIGSAB. 18.30
OK PLATA MASCULINA
MASANETOVIEDO ROLLERSAB. 20.00
OK LIGA BRONCES NORTE
RAXOITELECABLESAB. 20.15
PATINALONLUBIANSDOM. 12.00
MIERESCAMPAÑÍA DE MARIA BDOM. 13.00
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR B
LICEO FRANCÉSPASEK BELENOSDOM. 12.30
GIJÓNGETXOSAB. 16.30
RUGBY SANTANDERREAL OVIEDODOM. 12.00
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
GRUPOTORRELAVEGASAB 17.00
ASCENSORES LA LAGUNACV OVIEDOSAB 20.00
SUPERLIGA 2 MASCULINA
ARONA PLAYA DE LOS CRISTIANOSJOVELLANOSSAB 19.30
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
GRUPODON BENITOSAB 19.30
VOLEY PLAYA MADRIDCV OVIEDODOM. 13.30
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
AULELA CALZADASAB 18.00