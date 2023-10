Carrión: “Tenemos más alternativas”

Luis Carrión recupera a Alemao para la lista de convocados facilitada por el técnico para el encuentro de mañana a las 16.15 en Lezama frente al Amorebieta. El regreso del delantero brasileño ofrece: “Más alternativas, desde luego. Borja y Masca lo están haciendo bien y que esté Alemao nos da más variantes en diferentes situaciones de partido”. El que se pierde la cita es Romario Ibarra, que hoy confirmó que sufre una rotura en el sóleo de su pierna izquierda.

El técnico azul confía en que el equipo no se relaje después de los últimos buenos resultados obtenidos: “No tenemos que mirar demasiado contra quién juguemos. Para trabajar la semana sí, pero no para pensar si es el momento idóneo para sumar. Hay que hacerlo contra cualquiera y saber también que si no estás bien puedes perder contra cualquiera. Queremos seguir así, haciendo buenos partidos, porque tenemos un lastre de puntos importante y hay que ganar partidos”.

El regreso de Alemao es una gran noticia para el técnico azul: “Un arma más que aprovecharemos. Puede jugar como referencia o con otro punta. Tiene movilidad, potencia y puede ir al espacio, es diferente a Borja en ese sentido. También creo que Borja está haciendo bien las cosas y Alemao nos tiene que aportar ese trabajo cuando Borja ya esté algo cansado. Masca podría haber salido cualquier día, pero las circunstancias de los últimos partidos han hecho que prefiriese cambiar a gente de dentro del centro del campo y no tuvo la oportunidad. Masca está entrenando muy bien y seguro que nos verá bien”.

Puedes escuchar las palabras de Luis Carrión en el enlace de esta noticia.