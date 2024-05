Carrión: “Cuando disfrutas de lo que haces rindes bastante mejor”

La disponibilidad de Cazorla es un rayo de esperanza para el Real Oviedo. Carrión anunció que el jugador está listo para volver al campo, lo que ofrece al equipo una valiosa opción para fortalecer su juego. "Está disponible, ha entrenado desde el principio de la semana. Mañana estará en condiciones de tener minutos o empezar. Para cualquier opción está disponible", afirmó Carrión.

Carrión reflexionó sobre el equilibrio entre la autoexigencia y el disfrute del juego. Reconoce que, si bien la autoexigencia puede ser útil, también es importante encontrar alegría en el proceso. "Noto demasiada autoexigencia a veces... Estamos en una posición buena para pelear. Pero cuando disfrutas de lo que haces rindes bastante mejor", expresó Carrión, destacando la importancia de encontrar un equilibrio saludable entre la determinación y el disfrute.

Sobre la presión, Carrión adopta una postura clara y directa. "Eso de la presión no termino de entenderlo... El exceso de responsabilidad no es muy bueno, pero también el no tenerlo es malo", señaló, instando a su equipo a centrarse en el desafío inmediato y en el proceso de mejora continua.

Analizando al próximo oponente, el Huesca, Carrión reconoce el potencial y la amenaza que representan. "De los once primeros ha ganado uno, y ganó como ganó... Tienen buenos lanzadores y rematadores. Han sido un equipo capaz de defender muy bien. Trataremos de hacerles daño", explicó, demostrando un respeto consciente pero no temeroso hacia el rival.

Puedes escuchar la rueda de prensa íntegra del técnico del Oviedo en el enlace de esta noticia.