Calendario de las principales citas deportivas del fin de semana

SEGUNDA DIVISIÓN B
COVADONGA LANGREO DOM 12.00
LEALTAD SPORTING B DOM 12.00
MARINO BURGOS DOM 16.30
VETUSTA NUMANCIA 3 de marzo
TERCERA DIVISIÓN
Grupo A
INDUSTRIAL CEARES DOM 12.00
PRAVIANO VALLOBÍN DOM 16.30
LLANERA REAL AVILÉS DOM 16.30
MOSCONIA NAVARRO DOM 16.30
CAUDAL AVILÉS STADIUM DOM 17.30
Grupo B
CONDAL L’ENTREGU DOM 11.45
SAN MARTÍN COLUNGA DOM 12.00
TITÁNICO SIERO DOM 16.30
TUILLA VALDESOTO DOM 16.30
URRACA LLANES DOM 17.00
SEGUNDA FEMENINA
POZUELO REAL OVIEDO DOM 16.00
FRIOL SPORTING DOM 16.30
BALONCESTO
LEB ORO
VALLADOLID LIBERBANK DOM 12.00
LEB PLATA
CIRCULO GIJÓN JUARISTI SAB 20.00
LIGA EBA
PORRIÑO GIJON BASKET SAB. 19.00
LIGA FEMENINA 2
ARDOI ADBA SAB. 19.45
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
MORVEDRE LIBERBANK HOY 21.00
PLATA FEMENINA
SIERO VALADOLID SAB. 18.45
OVIEDO PALENCIA DOM 12.00
GIJÓN ZONZAMAS DOM 12.00
1ª NACIONAL MASCULINA
TARAZONA UNIÓN FINANCIERA SAB 17.00
EZEQUIEL AVILESINA SAB 18.00
LUANCO FINETWORK GIJON SAB. 18.00
VALLADOLID GRUPO IMQ DOM 12.30
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
TELECABLE VOLTREGÁ SAB 17.00
C. MINERAS VILANOVA DOM 12.30
GIRONA ASTURHOCKEY 21 de marzo
FASE CLASIFICATORIA LIGA BRONCE NACIONAL MASCULINA
C.ASTURIANO ROLLER B SAB 19.30
MIERES TELECABLE DOM 11.30