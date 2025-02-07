POLIDEPORTIVO

Así viene el fin de semana para nuestros equipos

Consulta las principales citas deportivas del fin de semana para nuestros equipos de fútbol, baloncesto, balonmano, hockey, rugby o voleibol en nuestra agenda deportiva del fin de semana en Asturias

Chisco García

Oviedo |

FÚTBOL

SEGUNDA DIVISIÓN

SPORTINGÉIBARSAB 18.30

REAL OVIEDOELDENSELUN 20.30

SEGUNDA RFEF

LAREDOAVILÉSDOM 12.00

LLANERABERGANTIÑOSDOM 16.00

COMPOSTELAMARINODOM 17.00

PONTEVEDRALANGREODOM 17.00

TERCERA RFEF

VETUSTACEARESSAB 16.00

TSK ROCESCOVADONGASAB 18.00

PRAVIANOL’ENTREGUDOM 12.00

LEALTADCOLUNGADOM 12.00

TITÁNICOSPORTING ATCO.DOM 12.00

SAN MARTÍNCAUDALDOM 12.00

MOSCONIALENENSEDOM 16.30

TUILLACONDALDOM 16.30

URRACAAVILÉS STADIUMDOM 17.00

SEGUNDA FEMENINA

SPORTING BAVILESSAB 16.00

REAL OVIEDOATHLETIC BDOM 16.30

BALONCESTO

1ª FEB

ALIMERKA OVIEDOGRUPO URETA TIZONASAB 17.00

3ª FEB

UNIVERSIDAD OVIEDORECOLETAS SALUD CARBAJOSASAB 19.30

CIRCULO GIJONOBRADOIROSAB 20.00

LIGA FEMENINA 2

TORDERASANFER ADBA ARTICHIVODOM 11.30

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

MORVEDREMOTIVMARKET.COMSAB 19.30

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

CLEBALOBAS GLOBAL ATACSAB 19.30

PLATA FEMENINA

GIJÓNDESCANSO

1ª NACIONAL MASCULINA

GRUPOHORIZONTE ATLÉTICASAB 20.00

SORIAAUTOCENTER PRINCIPADOSAB 18.00

ROYAL PREMIUM GIJONADEMARSAB 17.00

UNION FINANCIERAASTILLEROSAB 18.30

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

CERDANYOLATELECABLESAB 20.00

OK PLATA FEMENINA

MIERESPATINALONSAB 17.00

TRES CANTOSROLLER OVIEDOSAB 17.00

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR B

SANT CUGATPASEK BELENOSSAB 17.00

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

CV OVIEDOEXTREMADURA ARROYOSAB 17.00

LEGANÉSGRUPOSAB 16.30

SUPERLIGA 2 MASCULINA

SPORTING SORIAJOVELLANOSSAB 19.15

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

OVIEDODON BENITOSAB 19.30

GRUPORIO DUERO SORIASAB 17.00

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

XUVENIL TEIXLA CALZADASAB 19.00

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