Así viene el fin de semana para nuestros equipos

FÚTBOL
SEGUNDA DIVISIÓN
SPORTINGÉIBARSAB 18.30
REAL OVIEDOELDENSELUN 20.30
SEGUNDA RFEF
LAREDOAVILÉSDOM 12.00
LLANERABERGANTIÑOSDOM 16.00
COMPOSTELAMARINODOM 17.00
PONTEVEDRALANGREODOM 17.00
TERCERA RFEF
VETUSTACEARESSAB 16.00
TSK ROCESCOVADONGASAB 18.00
PRAVIANOL’ENTREGUDOM 12.00
LEALTADCOLUNGADOM 12.00
TITÁNICOSPORTING ATCO.DOM 12.00
SAN MARTÍNCAUDALDOM 12.00
MOSCONIALENENSEDOM 16.30
TUILLACONDALDOM 16.30
URRACAAVILÉS STADIUMDOM 17.00
SEGUNDA FEMENINA
SPORTING BAVILESSAB 16.00
REAL OVIEDOATHLETIC BDOM 16.30
BALONCESTO
1ª FEB
ALIMERKA OVIEDOGRUPO URETA TIZONASAB 17.00
3ª FEB
UNIVERSIDAD OVIEDORECOLETAS SALUD CARBAJOSASAB 19.30
CIRCULO GIJONOBRADOIROSAB 20.00
LIGA FEMENINA 2
TORDERASANFER ADBA ARTICHIVODOM 11.30
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
MORVEDREMOTIVMARKET.COMSAB 19.30
DIVISION HONOR ORO FEMENINA
CLEBALOBAS GLOBAL ATACSAB 19.30
PLATA FEMENINA
GIJÓNDESCANSO
1ª NACIONAL MASCULINA
GRUPOHORIZONTE ATLÉTICASAB 20.00
SORIAAUTOCENTER PRINCIPADOSAB 18.00
ROYAL PREMIUM GIJONADEMARSAB 17.00
UNION FINANCIERAASTILLEROSAB 18.30
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
CERDANYOLATELECABLESAB 20.00
OK PLATA FEMENINA
MIERESPATINALONSAB 17.00
TRES CANTOSROLLER OVIEDOSAB 17.00
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR B
SANT CUGATPASEK BELENOSSAB 17.00
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
CV OVIEDOEXTREMADURA ARROYOSAB 17.00
LEGANÉSGRUPOSAB 16.30
SUPERLIGA 2 MASCULINA
SPORTING SORIAJOVELLANOSSAB 19.15
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
OVIEDODON BENITOSAB 19.30
GRUPORIO DUERO SORIASAB 17.00
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
XUVENIL TEIXLA CALZADASAB 19.00