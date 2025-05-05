POLIDEPORTIVO

Así fue el fin de semana

Consulta los principales resultados de los equipos de Asturias en nuestra agenda deportiva del fin de semana y escucha las voces de los protagonistas

Chisco García

Oviedo |

FÚTBOL

SEGUNDA DIVISIÓN

HUESCAREAL OVIEDO1-2

CASTELLÓNSPORTINGHoy 20.30

SEGUNDA RFEF

LANGREOLAREDO1-1

MARINOSALAMANCA3-0

NUMANCIAAVILÉS3-0

ESCOBEDOLLANERA4-0

TERCERA RFEF

SPORTING ATLÉTICOURRACA1-1

CEARESCONDAL2-0

COLUNGACAUDAL0-2

COVADONGASAN MARTÍN1-1

L’ENTREGUTUILLA3-2

LENENSETITÁNICO1-1

AVILÉS STADIUMVETUSTA0-6

MOSCONIALEALTAD0-1

PRAVIANOROCES3-2

SEGUNDA RFEF FEMENINA

REAL OVIEDOCORNELLÁ4-0

SPORTINGOSASUNA B3-1

EUROPAAVILÉS1-0

BALONCESTO

1ª FEB

CARTAGENAALIMERKA OVIEDO72-71

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

ELDA PRESTIGIOMOTIVMARKET.COM31-19

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

PEREDALOBAS GLOBAL ATAC18-27

PLATA FEMENINA

SABADELLGJÓN30-28

1ª NACIONAL MASCULINA

ROYAL PREMIUM GIJÓNCAMARGO39-30

GRUPOUNIÓN FINANCIERA31-26

RECOLETASAUTOCENTER PRINCIPADO23-24

SORIAHORIZONTE ATLÉTICA37-28

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLEBEMBIBRE3-0

OK PLATA FEMENINA

CAMBREMIERES4-4

OVIEDO ROLLERPONTEAREAS1-4

OK LIGA BRONCES NORTE

JOLASETAPATINALON6-3

COMPOSTELAMIERES3-0

SANTUTXUTELECABLE3-1

BADMINTON

OVIEDORINCONADA1-6

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR B

CISNEROSPASEK BELENOS63-35

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