Así fue el fin de semana

FÚTBOL
SEGUNDA DIVISIÓN
HUESCAREAL OVIEDO1-2
CASTELLÓNSPORTINGHoy 20.30
SEGUNDA RFEF
LANGREOLAREDO1-1
MARINOSALAMANCA3-0
NUMANCIAAVILÉS3-0
ESCOBEDOLLANERA4-0
TERCERA RFEF
SPORTING ATLÉTICOURRACA1-1
CEARESCONDAL2-0
COLUNGACAUDAL0-2
COVADONGASAN MARTÍN1-1
L’ENTREGUTUILLA3-2
LENENSETITÁNICO1-1
AVILÉS STADIUMVETUSTA0-6
MOSCONIALEALTAD0-1
PRAVIANOROCES3-2
SEGUNDA RFEF FEMENINA
REAL OVIEDOCORNELLÁ4-0
SPORTINGOSASUNA B3-1
EUROPAAVILÉS1-0
BALONCESTO
1ª FEB
CARTAGENAALIMERKA OVIEDO72-71
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
ELDA PRESTIGIOMOTIVMARKET.COM31-19
DIVISION HONOR ORO FEMENINA
PEREDALOBAS GLOBAL ATAC18-27
PLATA FEMENINA
SABADELLGJÓN30-28
1ª NACIONAL MASCULINA
ROYAL PREMIUM GIJÓNCAMARGO39-30
GRUPOUNIÓN FINANCIERA31-26
RECOLETASAUTOCENTER PRINCIPADO23-24
SORIAHORIZONTE ATLÉTICA37-28
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
TELECABLEBEMBIBRE3-0
OK PLATA FEMENINA
CAMBREMIERES4-4
OVIEDO ROLLERPONTEAREAS1-4
OK LIGA BRONCES NORTE
JOLASETAPATINALON6-3
COMPOSTELAMIERES3-0
SANTUTXUTELECABLE3-1
BADMINTON
OVIEDORINCONADA1-6
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR B
CISNEROSPASEK BELENOS63-35