Así fue el fin de semana

FÚTBOL
SEGUNDA DIVISIÓN
EIBARREAL OVIEDO1-1
SPORTINGTENERIFE1-3
SEGUNDA RFEF
PONTEVEDRALLANERA2-0
MARINOAVILÉS0-2
LANGREOCORUXO2-2
TERCERA RFEF
TSK ROCESTITÁNICO1-0
LEALTADVETUSTA0-4
AVILÉS STADIUMCAUDAL 0-0
PRAVIANOTUILLA2-2
COVADONGA CEARES1-0
LENENSECONDAL2-0
URRACACOLUNGA0-0
MOSCONIA SAN MARTÍN2-0
L’ENTREGUSPORTING ATLÉTICO 0-2
BALONCESTO
1ª FEB
ALEGA CANTABRIAALIMERKA OVIEDO80-73
3ª FEB
CULLEREDOUNIVERSIDAD OVIEDO78-71
ESTUDIANTES LUGOCIRCULO GIJÓN75-98
LIGA FEMENINA 2
LEÓNADBA SANFER ARTCHIVO68-70
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
MOTIVMARKET.COMELCHE15-19
DIVISION HONOR ORO FEMENINA
IKASALOBAS GLOBAL ATAC25-23
PLATA FEMENINA
PORRIÑOGJÓN23-33
1ª NACIONAL MASCULINA
ROYAL PREMIUN GIJÓNSORIA34-30
HORIZONTE ATLÉTICASALAMANCA28-27
GRUPOAUTOCENTER PRINCIPADO32-26
UNION FINANCIERA
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
CORUÑATELECABLE1-2
OK PLATA FEMENINA
GATIKAKOMIERES3-5
OVIEDO ROLLERPATINALON1-7
OK PLATA MASCULINA
IGUALADAOVIEDO ROLLER13-3
OK LIGA BRONCES NORTE
ORDENESPATINALON4-1
TRAVIESASMIERES4-3
ROCHAPEATELECABLE4-1
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR B
HOSPITALETPASEK BELENOS26-43
GIJÓNGAZTEDI14-50
REAL OVIEDOLA UNICA24-13