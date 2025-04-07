POLIDEPORTIVO

Así fue el fin de semana

Consulta los resultados de los principales equipos de Asturias en nuestra agenda deportiva del fin de semana y escucha las voces de los protagonistas desde el baloncesto hasta la Fórmula 1 con Fernando Alonso en el Gran Premio de Japón.

Chisco García

Oviedo |

FÚTBOL

SEGUNDA DIVISIÓN

EIBARREAL OVIEDO1-1

SPORTINGTENERIFE1-3

SEGUNDA RFEF

PONTEVEDRALLANERA2-0

MARINOAVILÉS0-2

LANGREOCORUXO2-2

TERCERA RFEF

TSK ROCESTITÁNICO1-0

LEALTADVETUSTA0-4

AVILÉS STADIUMCAUDAL 0-0

PRAVIANOTUILLA2-2

COVADONGA CEARES1-0

LENENSECONDAL2-0

URRACACOLUNGA0-0

MOSCONIA SAN MARTÍN2-0

L’ENTREGUSPORTING ATLÉTICO 0-2

BALONCESTO

1ª FEB

ALEGA CANTABRIAALIMERKA OVIEDO80-73

3ª FEB

CULLEREDOUNIVERSIDAD OVIEDO78-71

ESTUDIANTES LUGOCIRCULO GIJÓN75-98

LIGA FEMENINA 2

LEÓNADBA SANFER ARTCHIVO68-70

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

MOTIVMARKET.COMELCHE15-19

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

IKASALOBAS GLOBAL ATAC25-23

PLATA FEMENINA

PORRIÑOGJÓN23-33

1ª NACIONAL MASCULINA

ROYAL PREMIUN GIJÓNSORIA34-30

HORIZONTE ATLÉTICASALAMANCA28-27

GRUPOAUTOCENTER PRINCIPADO32-26

UNION FINANCIERA

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

CORUÑATELECABLE1-2

OK PLATA FEMENINA

GATIKAKOMIERES3-5

OVIEDO ROLLERPATINALON1-7

OK PLATA MASCULINA

IGUALADAOVIEDO ROLLER13-3

OK LIGA BRONCES NORTE

ORDENESPATINALON4-1

TRAVIESASMIERES4-3

ROCHAPEATELECABLE4-1

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR B

HOSPITALETPASEK BELENOS26-43

GIJÓNGAZTEDI14-50

REAL OVIEDOLA UNICA24-13

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