Así fue el fin de semana

FÚTBOL
SEGUNDA DIVISIÓN
REAL OVIEDOMÁLAGA2-1
HUESCASPORTING3-2
SEGUNDA RFEF
LLANERACOMPOSTELA1-1
GUIJUELOMARINO2-1
AVILÉSLANGREOAplazado
TERCERA RFEF
VETUSTAURRACA2-0
CAUDALMOSCONIA1-1
COLUNGACOVADONGA1-1
TITÁNICOLEALTAD1-2
CONDALAVILÉS STADIUM1-0
SPORTING ATCOLENENSE3-0
TUILLATSK ROCES3-1
CEARESL’ENTREGU0-0
SAN MARTÍNPRAVIANO1-1
SEGUNDA RFEF FEMENINA
AVILÉSATHLETIC B0-0
SPORTINGZARAGOZA1-1
REAL SOCIEDADREAL OVIEDO0-0
BALONCESTO
1ª FEB
ALIMERKA OVIEDOMORON74-61
3ª FEB
CIRCULO GIJONXIRIA88-71
UNIVERSIDAD OVIEDOSOL GALEGO84-87
LIGA FEMENINA 2
ADBA SANFER ARTCHIVOGEiGE61-44
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
MOTIVMARKET.COMBERA BERA22-32
DIVISION HONOR ORO FEMENINA
LOBAS GLOBAL ATACLANZAROTE22-20
PLATA FEMENINA
GJÓNFUENTES CARRIONAS36-28
1ª NACIONAL MASCULINA
AUTOCENTER PRINCIPADOUNIVERSIDAD LEÓN29-26
RECOLETASHORIZONTE ATLÉTICA26-28
ZAMORAUNION FINANCIERA23-26
SORIAGRUPO36-27
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
TELECABLEVOLTREGÁ10-1
OK PLATA FEMENINA
PATINALONTRES CANTOS2-2
OVIEDO ROLLERCAMBRE1-5
MIERESALCOBENDAS5-3
OK PLATA MASCULINA
OVIEDO ROLLERSANT CUGAT1-1
OK LIGA BRONCES NORTE
MIERESSANTUTXU1-1
PATINALONTRAVIESAS7-1
TELECABLEESCOLA LUBIANS3-4
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR B
PASEK BELENOSLAS ROZAS36-27
GIJÓNURIBEALDEA34-30
GETXOREAL OVIEDO43-19
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
LA LAGUNAGRUPO3-0
CV OVIEDOMADRID3-2
SUPERLIGA 2 MASCULINA
ROTOGALJOVELLANOS3-0
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
CV OVIEDOVILACASTRO3-0
GRUPOARONA3-0
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
HEIDELBERGLA CALZADA0-3