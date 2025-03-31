POLIDEPORTIVO

Así fue el fin de semana

Analizamos los resultados de nuestros principales en la agenda deportiva del fin de semana y escuchamos las voces de los protagonistas del deporte en Asturias.

Chisco García

Oviedo |

FÚTBOL

SEGUNDA DIVISIÓN

REAL OVIEDOMÁLAGA2-1

HUESCASPORTING3-2

SEGUNDA RFEF

LLANERACOMPOSTELA1-1

GUIJUELOMARINO2-1

AVILÉSLANGREOAplazado

TERCERA RFEF

VETUSTAURRACA2-0

CAUDALMOSCONIA1-1

COLUNGACOVADONGA1-1

TITÁNICOLEALTAD1-2

CONDALAVILÉS STADIUM1-0

SPORTING ATCOLENENSE3-0

TUILLATSK ROCES3-1

CEARESL’ENTREGU0-0

SAN MARTÍNPRAVIANO1-1

SEGUNDA RFEF FEMENINA

AVILÉSATHLETIC B0-0

SPORTINGZARAGOZA1-1

REAL SOCIEDADREAL OVIEDO0-0

BALONCESTO

1ª FEB

ALIMERKA OVIEDOMORON74-61

3ª FEB

CIRCULO GIJONXIRIA88-71

UNIVERSIDAD OVIEDOSOL GALEGO84-87

LIGA FEMENINA 2

ADBA SANFER ARTCHIVOGEiGE61-44

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

MOTIVMARKET.COMBERA BERA22-32

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

LOBAS GLOBAL ATACLANZAROTE22-20

PLATA FEMENINA

GJÓNFUENTES CARRIONAS36-28

1ª NACIONAL MASCULINA

AUTOCENTER PRINCIPADOUNIVERSIDAD LEÓN29-26

RECOLETASHORIZONTE ATLÉTICA26-28

ZAMORAUNION FINANCIERA23-26

SORIAGRUPO36-27

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLEVOLTREGÁ10-1

OK PLATA FEMENINA

PATINALONTRES CANTOS2-2

OVIEDO ROLLERCAMBRE1-5

MIERESALCOBENDAS5-3

OK PLATA MASCULINA

OVIEDO ROLLERSANT CUGAT1-1

OK LIGA BRONCES NORTE

MIERESSANTUTXU1-1

PATINALONTRAVIESAS7-1

TELECABLEESCOLA LUBIANS3-4

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR B

PASEK BELENOSLAS ROZAS36-27

GIJÓNURIBEALDEA34-30

GETXOREAL OVIEDO43-19

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

LA LAGUNAGRUPO3-0

CV OVIEDOMADRID3-2

SUPERLIGA 2 MASCULINA

ROTOGALJOVELLANOS3-0

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

CV OVIEDOVILACASTRO3-0

GRUPOARONA3-0

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

HEIDELBERGLA CALZADA0-3

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