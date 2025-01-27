POLIDEPORTIVO

Así fue el fin de semana

Consulta los resultados de los principales equipos asturianos en el fin de semana en nuestra agenda deportiva.

Chisco García

Oviedo |

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ÁVILAMARINO1-0

VALLADOLID B LANGREO0-0

LLANERAAVILÉS1-1

TERCERA RFEF

VETUSTACOVADONGA1-0

SAN MARTÍNSPORTING ATLÉTICO1-1

CAUDALCONDAL4-0

LEALTADL’ENTREGU1-2

URRACAMOSCONIA1-4

TSK ROCESLENENSE1-1

COLUNGATITÁNICO1-0

TUILLACEARES0-0

PRAVIANOAVILÉS STADIUM0-2

BALONCESTO

3ª FEB

UNIVERSIDAD OVIEDOOBRADOIRO86-74

CÍRCULOGODOY84-75

LIGA FEMENINA 2

ARANGURENSANFER ADBA ARTCHIVO47-44

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

MOTIVMARKET.COMMECALIA18-27

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

LOBAS GLOBAL ATACCARBALLAL29-21

PLATA FEMENINA

ROMADEGIJÓN19-36

1ª NACIONAL MASCULINA

ROYAL PREMIUM GIJONEMBUTIDOS EZEQUIEL35-17

ZAMORAAUTOCENTER PRINCIPADO28-23

GRUPOCAMARGO32-27

UNION FINANCIERAHORIZONTE ATLÉTICA25-30

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

ALCALÁTELECABLE3-8

OK PLATA FEMENINA

RASPEIGROLLER OVIEDO6-0

PATINALONPONTEAREAS7-2

OK PLATA MASCULINA

TORDERAOVIEDO ROLLER5-4

OK LIGA BRONCES NORTE

PATINALONURDANETA6-4

MIERESRAXOI3-3

COMPOSTELATELECABLE0-2

BADMINTON

OVIEDOARJONILLA4-3

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR B

PASEK BELENOSBILBAO15-7

REAL OVIEDOGERNIKA12-41

URIBEALDEAGIJÓN33-17

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

CV OVIEDOTORREJON0-3

ZALAETAGRUPO3-0

SUPERLIGA 2 MASCULINA

GALDAKAOJOVELLANOS3-1

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

OVIEDORIO DUERO SORIA3-0

GRUPOVILACASTRO3-1

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

SAYRELA CALZADA3-0

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