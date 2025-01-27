Así fue el fin de semana

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ÁVILAMARINO1-0
VALLADOLID B LANGREO0-0
LLANERAAVILÉS1-1
TERCERA RFEF
VETUSTACOVADONGA1-0
SAN MARTÍNSPORTING ATLÉTICO1-1
CAUDALCONDAL4-0
LEALTADL’ENTREGU1-2
URRACAMOSCONIA1-4
TSK ROCESLENENSE1-1
COLUNGATITÁNICO1-0
TUILLACEARES0-0
PRAVIANOAVILÉS STADIUM0-2
BALONCESTO
3ª FEB
UNIVERSIDAD OVIEDOOBRADOIRO86-74
CÍRCULOGODOY84-75
LIGA FEMENINA 2
ARANGURENSANFER ADBA ARTCHIVO47-44
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
MOTIVMARKET.COMMECALIA18-27
DIVISION HONOR ORO FEMENINA
LOBAS GLOBAL ATACCARBALLAL29-21
PLATA FEMENINA
ROMADEGIJÓN19-36
1ª NACIONAL MASCULINA
ROYAL PREMIUM GIJONEMBUTIDOS EZEQUIEL35-17
ZAMORAAUTOCENTER PRINCIPADO28-23
GRUPOCAMARGO32-27
UNION FINANCIERAHORIZONTE ATLÉTICA25-30
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
ALCALÁTELECABLE3-8
OK PLATA FEMENINA
RASPEIGROLLER OVIEDO6-0
PATINALONPONTEAREAS7-2
OK PLATA MASCULINA
TORDERAOVIEDO ROLLER5-4
OK LIGA BRONCES NORTE
PATINALONURDANETA6-4
MIERESRAXOI3-3
COMPOSTELATELECABLE0-2
BADMINTON
OVIEDOARJONILLA4-3
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR B
PASEK BELENOSBILBAO15-7
REAL OVIEDOGERNIKA12-41
URIBEALDEAGIJÓN33-17
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
CV OVIEDOTORREJON0-3
ZALAETAGRUPO3-0
SUPERLIGA 2 MASCULINA
GALDAKAOJOVELLANOS3-1
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
OVIEDORIO DUERO SORIA3-0
GRUPOVILACASTRO3-1
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
SAYRELA CALZADA3-0