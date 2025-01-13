POLIDEPORTIVO

Así fue el fin de semana

Consulta los principales resultados del fin de semana en nuestra agenda deportiva.

Chisco García

Oviedo |

SEGUNDA FEDERACIÓN

LAREDOMARINO3-1

GIMNÁSTICALANGREO0-1

LLANERARAYO CANTABRIA4-3

CORUXOAVILÉS2-2

TERCERA

COVADONGATUILLA0-1

SPORTING ATLÉTICOCONDAL3-0

CEARESCAUDAL0-3

AVILÉS STADIUMLEALTAD1-1

PRAVIANOURRACA1-3

LENENSEVESTUSTA0-2

COLUNGASAN MARTÍN2-2

MOSCONIAROCES2-0

L’ENTREGUTITÁNICO2-1

SEGUNDA FEMENINA

OSASUNA BREAL OVIEDO0-3

AVILÉSPRADEJÓN3-0

RAYOSPORTING1-0

BALONCESTO

1ª FEB

OBRADOIROALIMERKA OVIEDO76-65

3ª FEB

GODOYUNIVERSIDAD OVIEDO71-63

SOLGALEGOCIRCULO57-92

LIGA FEMENINA 2

MONDRAGONSANFER ADBA ARTICHIVO51-54

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

CONSERVAS ORBAMOTIVMARKET.COM30-14

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

LOBAS GLOBAL ATACZONZAMAS22-29

PLATA FEMENINA

GRAN CANARIAGIJÓN26-28

ROMADEGIJON J.1719-36

1ª NACIONAL MASCULINA

HORIZONTE ATLÉTICASORIA38-34

AUTOCENTER PRINCIPADOVALLADOLID34-18

CAMARGOROYAL PREMIUM GIJON28-28

UNION FINANCIERAGRUPO25-21

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

VILASANATELECABLE1-4

OK PLATA FEMENINA

MIERESCAMBRE10-1

PONTEAREASROLLER OVIEDO2-4

OK PLATA MASCULINA

OVIEDO ROLLERDOMINICOS3-2

OK LIGA BRONCES NORTE

PATINALONMIERES5-3

TRAVIESASTELECABLE2-5

BADMINTON

OVIEDORINCONADA5-2

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR B

GETXOGIJÓN108-0

REAL OVIEDOSANTANDER19-7

PASEK BELENOSGERNIKA23-22

VOLEIBOL

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

VILLACASTROOVIEDO1-3

ARONAGRUPO3-0

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

LA CALZADAHEILDERBERG1-3

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