Así fue el fin de semana

SEGUNDA FEDERACIÓN
LAREDOMARINO3-1
GIMNÁSTICALANGREO0-1
LLANERARAYO CANTABRIA4-3
CORUXOAVILÉS2-2
TERCERA
COVADONGATUILLA0-1
SPORTING ATLÉTICOCONDAL3-0
CEARESCAUDAL0-3
AVILÉS STADIUMLEALTAD1-1
PRAVIANOURRACA1-3
LENENSEVESTUSTA0-2
COLUNGASAN MARTÍN2-2
MOSCONIAROCES2-0
L’ENTREGUTITÁNICO2-1
SEGUNDA FEMENINA
OSASUNA BREAL OVIEDO0-3
AVILÉSPRADEJÓN3-0
RAYOSPORTING1-0
BALONCESTO
1ª FEB
OBRADOIROALIMERKA OVIEDO76-65
3ª FEB
GODOYUNIVERSIDAD OVIEDO71-63
SOLGALEGOCIRCULO57-92
LIGA FEMENINA 2
MONDRAGONSANFER ADBA ARTICHIVO51-54
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
CONSERVAS ORBAMOTIVMARKET.COM30-14
DIVISION HONOR ORO FEMENINA
LOBAS GLOBAL ATACZONZAMAS22-29
PLATA FEMENINA
GRAN CANARIAGIJÓN26-28
ROMADEGIJON J.1719-36
1ª NACIONAL MASCULINA
HORIZONTE ATLÉTICASORIA38-34
AUTOCENTER PRINCIPADOVALLADOLID34-18
CAMARGOROYAL PREMIUM GIJON28-28
UNION FINANCIERAGRUPO25-21
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
VILASANATELECABLE1-4
OK PLATA FEMENINA
MIERESCAMBRE10-1
PONTEAREASROLLER OVIEDO2-4
OK PLATA MASCULINA
OVIEDO ROLLERDOMINICOS3-2
OK LIGA BRONCES NORTE
PATINALONMIERES5-3
TRAVIESASTELECABLE2-5
BADMINTON
OVIEDORINCONADA5-2
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR B
GETXOGIJÓN108-0
REAL OVIEDOSANTANDER19-7
PASEK BELENOSGERNIKA23-22
VOLEIBOL
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
VILLACASTROOVIEDO1-3
ARONAGRUPO3-0
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
LA CALZADAHEILDERBERG1-3