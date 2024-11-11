POLIDEPORTIVO

Así fue el fin de semana

Consulta los resultados de los principales equipos asturianos y escucha las voces de sus protagonistas en nuestra agenda de polideportivo.

Chisco García

Oviedo |

FÚTBOL

SEGUNDA FEDERACIÓN

GUIJUELOLANGREO0-0

RAYO CANTABRIAMARINO4-2

LLANERAVALLADOLID PROMESAS1-0

AVILÉSFABRIL0-2

TERCERA RFEF

COVADONGAURRACA2-0

CEARESLENENSE3-0

SPORTING ATLÉTICOAVILÉS STADIUM4-0

CONDALMOSCONIA0-1

SAN MARTÍNTSK ROCES1-0

COLUNGAL’ENTREGU4-0

TUILLALEALTAD0-0

CAUDALPRAVIANO2-0

TITÁNICOVETUSTA1-2

SEGUNDA FEMENINA

AVILÉSEIBAR B0-2

R. SOCIEDAD BSPORTING6-0

VILLALONGAREAL OVIEDO1-1

BALONCESTO

PRIMERA FEB

VALLADOLIDALIMERKA OVIEDO78-82

3ª FEB

UNIVERSIDAD OVIEDOAVILA89-80

CARBAJOSACIRCULO82-100

LIGA FEMENINA 2

IBAIZABALADBA SANFER ARTCHIVO48-60

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

BERA BERAMOTIVEMARKET.COM26-19

ORO FEMENINA

ADESALLOBAS GLOBAL OVIEDO29-27

PLATA FEMENINA

SANSEGIJÓN20-17

1ª NACIONAL MASCULINA

ASTILLEROGRUPO33-29

AUTOCENTER PRINCIPADOHORIZONTE ATLÉTICA28-28

LAFUENTEUNION FINANCIERA29-30

VALLADOLIDROYAL PREMIUM GIJON29-30

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

BIGUES I RIELSTELECABLE2-3

PLATA FEMENINA

GATIKAKOROLLER OVIEDO5-2

BERENGUELAMIERES2-4

ROCHAPEAPATINALON1-5

PLATA MASCULINA

CERDANYOLAOVIEDO ROLLER9-1

OK LIGA BRONCES NORTE

MIERESESCOLA LUBIANS4-6

URDANETATELECABLE1-2

PATINALON

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR B

GESALADAPASEK BELENOS18-28

REAL OVIEDOBILBAO15-24

GIJÓNGERNIKA3-48

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

CV OVIEDOLA LAGUNA0-3

TORRELAVEGAGRUPO1-3

SUPERLIGA 2 MASCULINA

JOVELLANOSARONA1-3

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

DON BENITOGRUPO3-0

OVIEDOMADRID3-0

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

LA CALZADAAULE3-2

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