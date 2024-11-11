Así fue el fin de semana

FÚTBOL
SEGUNDA FEDERACIÓN
GUIJUELOLANGREO0-0
RAYO CANTABRIAMARINO4-2
LLANERAVALLADOLID PROMESAS1-0
AVILÉSFABRIL0-2
TERCERA RFEF
COVADONGAURRACA2-0
CEARESLENENSE3-0
SPORTING ATLÉTICOAVILÉS STADIUM4-0
CONDALMOSCONIA0-1
SAN MARTÍNTSK ROCES1-0
COLUNGAL’ENTREGU4-0
TUILLALEALTAD0-0
CAUDALPRAVIANO2-0
TITÁNICOVETUSTA1-2
SEGUNDA FEMENINA
AVILÉSEIBAR B0-2
R. SOCIEDAD BSPORTING6-0
VILLALONGAREAL OVIEDO1-1
BALONCESTO
PRIMERA FEB
VALLADOLIDALIMERKA OVIEDO78-82
3ª FEB
UNIVERSIDAD OVIEDOAVILA89-80
CARBAJOSACIRCULO82-100
LIGA FEMENINA 2
IBAIZABALADBA SANFER ARTCHIVO48-60
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
BERA BERAMOTIVEMARKET.COM26-19
ORO FEMENINA
ADESALLOBAS GLOBAL OVIEDO29-27
PLATA FEMENINA
SANSEGIJÓN20-17
1ª NACIONAL MASCULINA
ASTILLEROGRUPO33-29
AUTOCENTER PRINCIPADOHORIZONTE ATLÉTICA28-28
LAFUENTEUNION FINANCIERA29-30
VALLADOLIDROYAL PREMIUM GIJON29-30
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
BIGUES I RIELSTELECABLE2-3
PLATA FEMENINA
GATIKAKOROLLER OVIEDO5-2
BERENGUELAMIERES2-4
ROCHAPEAPATINALON1-5
PLATA MASCULINA
CERDANYOLAOVIEDO ROLLER9-1
OK LIGA BRONCES NORTE
MIERESESCOLA LUBIANS4-6
URDANETATELECABLE1-2
PATINALON
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR B
GESALADAPASEK BELENOS18-28
REAL OVIEDOBILBAO15-24
GIJÓNGERNIKA3-48
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
CV OVIEDOLA LAGUNA0-3
TORRELAVEGAGRUPO1-3
SUPERLIGA 2 MASCULINA
JOVELLANOSARONA1-3
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
DON BENITOGRUPO3-0
OVIEDOMADRID3-0
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
LA CALZADAAULE3-2