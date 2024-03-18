Así fue el fin de semana para nuestros equipos

SEGUNDA FEDERACIÓN
AVILÉS
VETUSTA
2-0
COMPOSTELA
LANGREO
0-1
COVADONGA
CAYÓN
4-0
MARINO
CORUXO
0-1
TERCERA
CEARES
CAUDAL
2-0
LLANES
L’ENTREGU
0-1
LUARCA
BARCIA
3-0
AVILÉS STADIUM
TITÁNICO
0-1
LLANERA
COLUNGA
3-2
PRAVIANO
CONDAL
1-0
LEALTAD
SPORTING ATLÉTICO
0-1
INDUSTRIAL
TUILLA
1-1
LENENSE
URRACA
1-1
SEGUNDA FEMENINA
ATLETICO C
REAL OVIEDO
0-2
SPORTING
ESPANYOL
2-1
BALONCESTO
LEB ORO
CLAVIJO
ALIMERKA OVIEDO
78-81
LIGA EBA
UNIVERSIDAD OVIEDO
CHANTADA
70-59
TARTIERE AUTO
MARIN
79-84
SOL GALEGO
CIRCULO
100-78
LIGA FEMENINA 2
SANFER ADBA
ARXIL
44-53
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
VALLADOLID
MOTIVE.CO GIJÓN
27-26
LOBAS OVIEDO
BERA BERA
22-32
PLATA FEMENINA
INELSA
GIJÓN
32-27
SIERO
TENERIFE
--
HONOR PLATA MASCULINA
UNIÓN FINANCIERA
1ª NACIONAL MASCULINA
AUTOCENTER PRINCIPADO
ROYAL PREMIUM GIJON
HORIZONTE ATLÉTICA
GRUPO
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
TELECABLE
CERDANYOLA
3-0
PLATA FEMENINA
AURRERÁ
LENA
2-4
ALCALÁ
ROLLER OVIEDO
5-0
PATINALON
GATIKAKO
2-2
OK LIGA BRONCES NORTE
RAXOI
ARECES
2-2
MIERES
COMPAÑÍA
1-7
URDANETA
PATINALON
2-4
ROLLER
TELECABLE
7-2
BADMINTON
OVIEDO
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR
BELENOS
DIVISIÓN DE HONOR B
GIJÓN
REAL OVIEDO
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
CV OVIEDO
TORRELAVEGA
3-2
ZALAETA
GRUPO
3-0
SUPERLIGA 2 MASCULINA
VIGO
JOVELLANOS
3-2
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
OVIEDO
ARONA
3-1
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
LA CALZADA
COSLADA
3-2
RIVAS
LA CURTIDORA
3-0