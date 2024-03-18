POLIDEPORTIVO

Así fue el fin de semana para nuestros equipos

Consulta la agenda más completa del deporte asturiano y escucha las voces de los protagonistas

Chisco García

Oviedo | 18.03.2024 13:41

SEGUNDA FEDERACIÓN

AVILÉS

VETUSTA

2-0

COMPOSTELA

LANGREO

0-1

COVADONGA

CAYÓN

4-0

MARINO

CORUXO

0-1

TERCERA

CEARES

CAUDAL

2-0

LLANES

L’ENTREGU

0-1

LUARCA

BARCIA

3-0

AVILÉS STADIUM

TITÁNICO

0-1

LLANERA

COLUNGA

3-2

PRAVIANO

CONDAL

1-0

LEALTAD

SPORTING ATLÉTICO

0-1

INDUSTRIAL

TUILLA

1-1

LENENSE

URRACA

1-1

SEGUNDA FEMENINA

ATLETICO C

REAL OVIEDO

0-2

SPORTING

ESPANYOL

2-1


BALONCESTO

LEB ORO

CLAVIJO

ALIMERKA OVIEDO

78-81

LIGA EBA

UNIVERSIDAD OVIEDO

CHANTADA

70-59

TARTIERE AUTO

MARIN

79-84

SOL GALEGO

CIRCULO

100-78

LIGA FEMENINA 2

SANFER ADBA

ARXIL

44-53

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

VALLADOLID

MOTIVE.CO GIJÓN

27-26

LOBAS OVIEDO

BERA BERA

22-32

PLATA FEMENINA

INELSA

GIJÓN

32-27

SIERO

TENERIFE

--

HONOR PLATA MASCULINA

UNIÓN FINANCIERA

1ª NACIONAL MASCULINA

AUTOCENTER PRINCIPADO

ROYAL PREMIUM GIJON

HORIZONTE ATLÉTICA

GRUPO

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLE

CERDANYOLA

3-0

PLATA FEMENINA

AURRERÁ

LENA

2-4

ALCALÁ

ROLLER OVIEDO

5-0

PATINALON

GATIKAKO

2-2

OK LIGA BRONCES NORTE

RAXOI

ARECES

2-2

MIERES

COMPAÑÍA

1-7

URDANETA

PATINALON

2-4

ROLLER

TELECABLE

7-2

BADMINTON

OVIEDO

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR

BELENOS

DIVISIÓN DE HONOR B

GIJÓN

REAL OVIEDO

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

CV OVIEDO

TORRELAVEGA

3-2

ZALAETA

GRUPO

3-0

SUPERLIGA 2 MASCULINA

VIGO

JOVELLANOS

3-2

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

OVIEDO

ARONA

3-1

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

LA CALZADA

COSLADA

3-2

RIVAS

LA CURTIDORA

3-0

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer