Así fue el fin de semana de nuestros equipos

SEGUNDA FEDERACIÓN
GUIJUELO
AVILÉS
1-1
LANGREO
MARINO
0-0
CORUXO
VETUSTA
1-2
GIMNÁSTICA
COVADONGA
1-0
TERCERA
SPORTING ATLÉTICO
URRACA
2-0
TITÁNICO
LEALTAD
1-2
COLUNGA
INDUSTRIAL
3-2
CONDAL
LENENSE
0-1
LLANES
LUARCA
3-1
TUILLA
CEARES
0-1
BARCIA
PRAVIANO
APLAZADO
L’ENTREGU
LLANERA
2-2
CAUDAL
AVILÉS STADIUM
2-0
SEGUNDA FEMENINA
OSASUNA B
REAL OVIEDO
1-3
SPORTING
BALEARES
1-2
BALONCESTO
LEB ORO
ALIMERKA OVIEDO
LIGA EBA
CHANTADA
TARTIERE AUTO
77-63
CIRCULO
UNIVERSIDAD OVIEDO
73-77
SANFER ADBA
LANZAROTE
43-54
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
BERA BERA
MOTIVE.CO GIJÓN
37-21
LOBAS OVIEDO
BETI ONAK
19-34
PLATA FEMENINA
VALLADOLID
GIJÓN
25-28
SIERO
CAMARGO
30-22
HONOR PLATA MASCULINA
ALCOBENDAS
UNIÓN FINANCIERA
27-27
1ª NACIONAL MASCULINA
HORIZONTE ATLÉTICA
LAFUENTE
38-27
EMBUTIDOS EZEQUIEL
ROYAL PREMIUM GIJON
27-33
AUTOCENTER PRINCIPADO
BATCO
29-17
UNIVERSIDAD LEON
GRUPO
37-30
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
FRAGA
TELECABLE
4-2
PLATA FEMENINA
LENA
ROCHAPEA
3-4
ROLLER OVIEDO
PATINALON
0-1
OK LIGA BRONCES NORTE
ROCHAPEA
MIERES
4-3
AURRERÁ
ARECES
2-2
JOLASETA
ROLLER
5-6
TELECABLE
TRAVIESAS
7-3
PATINALON
MUNDAIZ
3-0
BADMINTON
OVIEDO
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR
BELENOS
ORDIZIA
31-45
DIVISIÓN DE HONOR B
BERA BERA
REAL OVIEDO
8-21
GIJÓN
GERNIKA
7-74
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
GRUPO
TORREJÓN
0-3
LEGANÉS
CV OVIEDO
3-0
SUPERLIGA 2 MASCULINA
JOVELLANOS
SAN SADURNIÑO
0-3
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
PARLA
OVIEDO
--
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
LA CALZADA
SESTAO
0-3
ARENAL
CURTIDORA
3-0