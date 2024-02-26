POLIDEPORTIVO

Así fue el fin de semana de nuestros equipos

Consulta la agenda de resultados de nuestros principales equipos y escucha las voces de sus protagonistas

Chisco García

Oviedo | 26.02.2024 14:24

SEGUNDA FEDERACIÓN

GUIJUELO

AVILÉS

1-1

LANGREO

MARINO

0-0

CORUXO

VETUSTA

1-2

GIMNÁSTICA

COVADONGA

1-0

TERCERA

SPORTING ATLÉTICO

URRACA

2-0

TITÁNICO

LEALTAD

1-2

COLUNGA

INDUSTRIAL

3-2

CONDAL

LENENSE

0-1

LLANES

LUARCA

3-1

TUILLA

CEARES

0-1

BARCIA

PRAVIANO

APLAZADO

L’ENTREGU

LLANERA

2-2

CAUDAL

AVILÉS STADIUM

2-0

SEGUNDA FEMENINA

OSASUNA B

REAL OVIEDO

1-3

SPORTING

BALEARES

1-2


BALONCESTO

LEB ORO

ALIMERKA OVIEDO

LIGA EBA

CHANTADA

TARTIERE AUTO

77-63

CIRCULO

UNIVERSIDAD OVIEDO

73-77

SANFER ADBA

LANZAROTE

43-54

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

BERA BERA

MOTIVE.CO GIJÓN

37-21

LOBAS OVIEDO

BETI ONAK

19-34

PLATA FEMENINA

VALLADOLID

GIJÓN

25-28

SIERO

CAMARGO

30-22

HONOR PLATA MASCULINA

ALCOBENDAS

UNIÓN FINANCIERA

27-27

1ª NACIONAL MASCULINA

HORIZONTE ATLÉTICA

LAFUENTE

38-27

EMBUTIDOS EZEQUIEL

ROYAL PREMIUM GIJON

27-33

AUTOCENTER PRINCIPADO

BATCO

29-17

UNIVERSIDAD LEON

GRUPO

37-30

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

FRAGA

TELECABLE

4-2

PLATA FEMENINA

LENA

ROCHAPEA

3-4

ROLLER OVIEDO

PATINALON

0-1

OK LIGA BRONCES NORTE

ROCHAPEA

MIERES

4-3

AURRERÁ

ARECES

2-2

JOLASETA

ROLLER

5-6

TELECABLE

TRAVIESAS

7-3

PATINALON

MUNDAIZ

3-0

BADMINTON

OVIEDO

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR

BELENOS

ORDIZIA

31-45

DIVISIÓN DE HONOR B

BERA BERA

REAL OVIEDO

8-21

GIJÓN

GERNIKA

7-74


VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

GRUPO

TORREJÓN

0-3

LEGANÉS

CV OVIEDO

3-0

SUPERLIGA 2 MASCULINA

JOVELLANOS

SAN SADURNIÑO

0-3

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

PARLA

OVIEDO

--

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

LA CALZADA

SESTAO

0-3

ARENAL

CURTIDORA

3-0

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