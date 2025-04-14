POLIDEPORTIVO

Así fue el fin de semana deportivo

Repasamos el deporte de Asturias en nuestra agenda deportiva del fin de semana. Los equipos de 2ª RFEF siguen vivos en sus diferentes objetivos. En 3ª RFEF, el Vetusta certificó su ascenso en el Carlos Tartiere. Cayó el Alimerka Oviedo Baloncesto ante el Burgos y el ADBA sigue vivo en su lucha por salvar la categoría en Liga Femenina 2. El balonmano y la F-1 completan nuestro menú polideportivo. Todos los resultados y las voces de los protagonistas están aquí.

Chisco García

Oviedo |

FÚTBOL

SEGUNDA DIVISIÓN

REAL OVIEDOFERROL3-0

ELDENSESPORTING1-2

SEGUNDA RFEF

BERGANTIÑOSLANGREO1-2

AVILÉSESCOBEDO4-3

LLANERAFABRIL2-2

CORUXOMARINO1-1

TERCERA RFEF

LEALTADURRACA5-1

TUILLAMOSCONIA1-1

CAUDALLENENSE2-0

VETUSTATSK ROCES3-0

TITÁNICOPRAVIANO0-1

CONDALL’ENTREGU0-1

SPORTING ATLÉTICOCOVADONGA0-2

CEARESCOLUNGA2-0

SAN MARTÍNAVILÉS STADIUM0-1

SEGUNDA RFEF FEMENINA

REAL OVIEDOSPORTING1-0

ZARAGOZAAVILÉS2-0

BALONCESTO

1ª FEB

ALIMERKA OVIEDOBURGOS72-78

3ª FEB

CIRCULO GIJONSOL GALEGO94-72

UNIVERSIDAD OVIEDOGODOY MACEIRA90-54

LIGA FEMENINA 2

ADBA SANFER ARTCHIVOMONDRAGÓN58-52

BALONMANO

1ª NACIONAL MASCULINA

ROYAL PREMIUM GIJÓNGRUPO28-29

SORIAUNIÓN FINANCIERA21-21

BATHCOAUTOCENTER PRINCIPADO27-22

ZAMORAHORIZONTE ATLÉTICA36-28

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