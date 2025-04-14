Así fue el fin de semana deportivo

FÚTBOL
SEGUNDA DIVISIÓN
REAL OVIEDOFERROL3-0
ELDENSESPORTING1-2
SEGUNDA RFEF
BERGANTIÑOSLANGREO1-2
AVILÉSESCOBEDO4-3
LLANERAFABRIL2-2
CORUXOMARINO1-1
TERCERA RFEF
LEALTADURRACA5-1
TUILLAMOSCONIA1-1
CAUDALLENENSE2-0
VETUSTATSK ROCES3-0
TITÁNICOPRAVIANO0-1
CONDALL’ENTREGU0-1
SPORTING ATLÉTICOCOVADONGA0-2
CEARESCOLUNGA2-0
SAN MARTÍNAVILÉS STADIUM0-1
SEGUNDA RFEF FEMENINA
REAL OVIEDOSPORTING1-0
ZARAGOZAAVILÉS2-0
BALONCESTO
1ª FEB
ALIMERKA OVIEDOBURGOS72-78
3ª FEB
CIRCULO GIJONSOL GALEGO94-72
UNIVERSIDAD OVIEDOGODOY MACEIRA90-54
LIGA FEMENINA 2
ADBA SANFER ARTCHIVOMONDRAGÓN58-52
BALONMANO
1ª NACIONAL MASCULINA
ROYAL PREMIUM GIJÓNGRUPO28-29
SORIAUNIÓN FINANCIERA21-21
BATHCOAUTOCENTER PRINCIPADO27-22
ZAMORAHORIZONTE ATLÉTICA36-28