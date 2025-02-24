POLIDEPORTIVO

Así fue el fin de semana deportivo

Consulta los resultados de los principales equipos de Asturias en nuestra agenda deportiva del fin de semana y escucha las voces de sus protagonistas.

Chisco García

Oviedo |

FÚTBOL

SEGUNDA DIVISIÓN

BURGOSREAL OVIEDO1-2

SPORTINGALMERÍA1-1

SEGUNDA RFEF

FABRILMARINO0-0

LANGREONUMANCIA0-0

SALAMANCALLANERA0-3

ÁVILAAVILÉS0-0

TERCERA RFEF

VETUSTACONDAL5-0

TITÁNICOCAUDAL0-3

PRAVIANOCOLUNGA1-1

LEALTADSPORTING ATLÉTICO0-1

AVILÉS STADIUML’ENTREGU1-1

TUILLASAN MARTÍN2-1

MOSCONIACOVADONGA1-2

URRACALENENSE1-2

TSKCEARES0-1

SEGUNDA RFEF FEMENINA

RACINGAVILES1-2

REAL OVIEDOHUESCA2-0

SPORTINGATLÉTICO DE MADRID C2-2

BALONCESTO

3ª FEB

CIRCULO GIJONRECOLETAS SALUD CARBAJOSA90-82

ÁVILAUNIVERSIDAD OVIEDO89-94

LIGA FEMENINA 2

MARISTASADBA SANFER ARTCHIVO77-61

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

ROCASAMOTIVMARKET.COM22-25

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

POZUELOLOBAS GLOBAL ATAC26-26

PLATA FEMENINA

GIJÓNSANSE36-34

1ª NACIONAL MASCULINA

ROYAL PREMIUM GIJONBATHCO26-26

HORIZONTE ATLÉTICAASTILLERO36-32

UNION FINANCIERAAUTOCENTER PRINCIPADO22-23

GRUPOEMBUTIDOS EZEQUIEL42-29

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLEMATARÓ4-1

OK PLATA FEMENINA

MIERESROCHAPEA15 de marzo

ROLLER OVIEDOLAS ROZAS0-8

PATINALONRASPEIG3-1

OK PLATA MASCULINA

MASANETOVIEDO ROLLER5-3

OK LIGA BRONCES NORTE

RAXOITELECABLE2-0

PATINALONLUBIANS2-1

MIERESCAMPAÑÍA DE MARIA B3-2

BADMINTON

OVIEDOINTERCITY ALICANTE5-2

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR B

LICEO FRANCÉSPASEK BELENOS59-25

GIJÓNGETXO10-87

RUGBY SANTANDERREAL OVIEDO11-22

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

GRUPOTORRELAVEGA3-2

ASCENSORES LA LAGUNACV OVIEDO3-0

SUPERLIGA 2 MASCULINA

ARONA PLAYA DE LOS CRISTIANOSJOVELLANOS3-0

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

GRUPODON BENITO3-1

VOLEY PLAYA MADRIDCV OVIEDO1-3

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

AULELA CALZADA3-0

ATLETISMO

Iñaki Cañal se proclamó campeón de España absoluto de los 400 metros en Madrid, con una marca de 45.74, que supone su mejor registro en pista cubierta, la segunda española de todos los tiempos y la tercera europea de la temporada, lo que le convierte en claro aspirante a luchar por la medallas en los europeos que se disputarán dentro de dos semanas en Países Bajos.

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