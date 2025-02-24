Así fue el fin de semana deportivo

FÚTBOL
SEGUNDA DIVISIÓN
BURGOSREAL OVIEDO1-2
SPORTINGALMERÍA1-1
SEGUNDA RFEF
FABRILMARINO0-0
LANGREONUMANCIA0-0
SALAMANCALLANERA0-3
ÁVILAAVILÉS0-0
TERCERA RFEF
VETUSTACONDAL5-0
TITÁNICOCAUDAL0-3
PRAVIANOCOLUNGA1-1
LEALTADSPORTING ATLÉTICO0-1
AVILÉS STADIUML’ENTREGU1-1
TUILLASAN MARTÍN2-1
MOSCONIACOVADONGA1-2
URRACALENENSE1-2
TSKCEARES0-1
SEGUNDA RFEF FEMENINA
RACINGAVILES1-2
REAL OVIEDOHUESCA2-0
SPORTINGATLÉTICO DE MADRID C2-2
BALONCESTO
3ª FEB
CIRCULO GIJONRECOLETAS SALUD CARBAJOSA90-82
ÁVILAUNIVERSIDAD OVIEDO89-94
LIGA FEMENINA 2
MARISTASADBA SANFER ARTCHIVO77-61
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
ROCASAMOTIVMARKET.COM22-25
DIVISION HONOR ORO FEMENINA
POZUELOLOBAS GLOBAL ATAC26-26
PLATA FEMENINA
GIJÓNSANSE36-34
1ª NACIONAL MASCULINA
ROYAL PREMIUM GIJONBATHCO26-26
HORIZONTE ATLÉTICAASTILLERO36-32
UNION FINANCIERAAUTOCENTER PRINCIPADO22-23
GRUPOEMBUTIDOS EZEQUIEL42-29
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
TELECABLEMATARÓ4-1
OK PLATA FEMENINA
MIERESROCHAPEA15 de marzo
ROLLER OVIEDOLAS ROZAS0-8
PATINALONRASPEIG3-1
OK PLATA MASCULINA
MASANETOVIEDO ROLLER5-3
OK LIGA BRONCES NORTE
RAXOITELECABLE2-0
PATINALONLUBIANS2-1
MIERESCAMPAÑÍA DE MARIA B3-2
BADMINTON
OVIEDOINTERCITY ALICANTE5-2
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR B
LICEO FRANCÉSPASEK BELENOS59-25
GIJÓNGETXO10-87
RUGBY SANTANDERREAL OVIEDO11-22
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
GRUPOTORRELAVEGA3-2
ASCENSORES LA LAGUNACV OVIEDO3-0
SUPERLIGA 2 MASCULINA
ARONA PLAYA DE LOS CRISTIANOSJOVELLANOS3-0
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
GRUPODON BENITO3-1
VOLEY PLAYA MADRIDCV OVIEDO1-3
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
AULELA CALZADA3-0
ATLETISMO
Iñaki Cañal se proclamó campeón de España absoluto de los 400 metros en Madrid, con una marca de 45.74, que supone su mejor registro en pista cubierta, la segunda española de todos los tiempos y la tercera europea de la temporada, lo que le convierte en claro aspirante a luchar por la medallas en los europeos que se disputarán dentro de dos semanas en Países Bajos.