POLIDEPORTIVO

Así fue el fin de semana deportivo

Consulta los resultados de los principales equipos de Asturias en el fin de semana y escucha las voces de sus protagonistas en nuestra agenda deportiva del fin de semana.

Chisco García

Oviedo |

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

LAREDOAVILÉS2-2

LLANERABERGANTIÑOS1-0

COMPOSTELAMARINO4-2

PONTEVEDRALANGREO2-1

TERCERA RFEF

VETUSTACEARES2-0

TSK ROCESCOVADONGA1-4

PRAVIANOL’ENTREGU2-1

LEALTADCOLUNGA3-2

TITÁNICOSPORTING ATLÉTICO0-1

SAN MARTÍNCAUDAL0-1

MOSCONIALENENSE1-0

TUILLACONDAL0-0

URRACAAVILÉS STADIUM0-0

SEGUNDA RFEF FEMENINA

SPORTING BAVILES0-2

REAL OVIEDOATHLETIC B1-0

BALONCESTO

1ª FEB

ALIMERKA OVIEDOGRUPO URETA TIZONA98-84

3ª FEB

UNIVERSIDAD OVIEDORECOLETAS SALUD CARBAJOSA71-66

CIRCULO GIJONOBRADOIRO90-87

LIGA FEMENINA 2

TORDERASANFER ADBA ARTICHIVO49-66

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

MORVEDREMOTIVMARKET.COM23-19

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

CLEBALOBAS GLOBAL ATAC37-22

1ª NACIONAL MASCULINA

GRUPOHORIZONTE ATLÉTICA34-32

SORIAAUTOCENTER PRINCIPADO26-23

ROYAL PREMIUM GIJONADEMAR31-28

UNION FINANCIERAASTILLERO33-19

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

CERDANYOLATELECABLE1-4

OK PLATA FEMENINA

MIERESPATINALON5-1

TRES CANTOSROLLER OVIEDO6-1

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR B

SANT CUGATPASEK BELENOS17-34

OVIEDOGIJÓN68-8

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

CV OVIEDOEXTREMADURA ARROYO3-1

LEGANÉSGRUPO3-0

SUPERLIGA 2 MASCULINA

SPORTING SORIAJOVELLANOS1-3

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

OVIEDODON BENITO3-0

GRUPORIO DUERO SORIA3-0

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

XUVENIL TEIXLA CALZADA3-0

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