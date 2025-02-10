Así fue el fin de semana deportivo

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
LAREDOAVILÉS2-2
LLANERABERGANTIÑOS1-0
COMPOSTELAMARINO4-2
PONTEVEDRALANGREO2-1
TERCERA RFEF
VETUSTACEARES2-0
TSK ROCESCOVADONGA1-4
PRAVIANOL’ENTREGU2-1
LEALTADCOLUNGA3-2
TITÁNICOSPORTING ATLÉTICO0-1
SAN MARTÍNCAUDAL0-1
MOSCONIALENENSE1-0
TUILLACONDAL0-0
URRACAAVILÉS STADIUM0-0
SEGUNDA RFEF FEMENINA
SPORTING BAVILES0-2
REAL OVIEDOATHLETIC B1-0
BALONCESTO
1ª FEB
ALIMERKA OVIEDOGRUPO URETA TIZONA98-84
3ª FEB
UNIVERSIDAD OVIEDORECOLETAS SALUD CARBAJOSA71-66
CIRCULO GIJONOBRADOIRO90-87
LIGA FEMENINA 2
TORDERASANFER ADBA ARTICHIVO49-66
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
MORVEDREMOTIVMARKET.COM23-19
DIVISION HONOR ORO FEMENINA
CLEBALOBAS GLOBAL ATAC37-22
1ª NACIONAL MASCULINA
GRUPOHORIZONTE ATLÉTICA34-32
SORIAAUTOCENTER PRINCIPADO26-23
ROYAL PREMIUM GIJONADEMAR31-28
UNION FINANCIERAASTILLERO33-19
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
CERDANYOLATELECABLE1-4
OK PLATA FEMENINA
MIERESPATINALON5-1
TRES CANTOSROLLER OVIEDO6-1
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR B
SANT CUGATPASEK BELENOS17-34
OVIEDOGIJÓN68-8
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
CV OVIEDOEXTREMADURA ARROYO3-1
LEGANÉSGRUPO3-0
SUPERLIGA 2 MASCULINA
SPORTING SORIAJOVELLANOS1-3
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
OVIEDODON BENITO3-0
GRUPORIO DUERO SORIA3-0
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
XUVENIL TEIXLA CALZADA3-0