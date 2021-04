Álex y Sandoval viajan a Almería

Frente a los problemas de bajas, Ziganda echa mano del filial y se lleva a Álex Suárez y Sandoval para el encuentro de mañana frente al Almería. El técnico no puede contar con los lesionados Javi Mier y Juanjo Nieto, ni con el sancionado Marco Sangalli. La solución en la banda derecha puede ser desplazar a Borja Sánchez y que entre en el once titular Borja Valle, pero no se descarta utilizar un sistema con tres centrales y carrileros, como ya ha hecho Ziganda en algunos momentos puntuales de la temporada.

Los azules necesitan puntuar para no dejar que les recorten diferencias los equipos que ocupan puestos de descenso. Ahora son cinco los puntos que tienen los oviedistas y un triunfo en tierras almerienses dejaría prácticamente sentenciada su salvación.