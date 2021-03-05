Agenda de partidos de nuestros equipos

SEGUNDA DIVISIÓN A
ESPANYOL REAL OVIEDO HOY 21.00
PONFERRADINA SPORTING DOM 16.00
SEGUNDA DIVISIÓN B
LEALTAD VALLADOLID SAB 16.00
CULTURAL LANGREO SAB 17.30
VETUSTA SPORTING B DOM 16.00
MARINO COVADONGA DOM 17.00
TERCERA DIVISIÓN
Grupo A
AVILÉS PRAVIANO DOM 12.00
CEARES LENENSE DOM 12.00
NAVARRO LLANERA DOM 12.00
MOSCONIA GIJÓN INDUSTRIAL DOM 16.30
AVILÉS STADIUM VALLOBÍN DOM 17.00
Grupo B
CONDAL SIERO Aplazado
TITÁNICO SAN MARTÍN DOM 12.00
LÉNTREGU VALDESOTO DOM 12.00
URRACA COLUNGA DOM 17.00
TUILLA LLANES DOM 17.00
SEGUNDA DIVISIÓN FEMENINA
REAL OVIEDO PARQUESOL DOM 12.00
SPORTING POZUELO DOM 12.00
BALONCESTO
Leb Oro
LIBERBANK CORUÑA SAB 18.00
Leb Plata
CÍRCULO GIJÓN CLAVIJO SAB 20.00
Liga EBA
GIJÓN BASKET AGUSTINOS DOM 17.00
Liga femenina 2
ADBA CELTA SAB 18.30
BALONMANO
División de Honor Femenina
LIBERBANK ROCASA SAB 19.00
Plata Femenina
OVIEDO CLEBA SAB 19.00
VALLADOLID GIJÓN SAB 19.30
PALENCIA SIERO DOM 12.00
1ª Nacional Masculina
FINETWORK GIJON SORIA SAB 17.00
AVILESINA VALLADOLID SAB 18.00
SANTOÑA UNIÓN FINANCIERA SAB 18.30
DELICIAS LUANCO SAB 18.30
GRUPO IMQ PEREDA SAB 20.00
HOCKEY
OK Liga Femenina
BIGUES RIELS TELECABLE SAB 20.00
ASTURHOCKEY CUENCAS MINERAS DOM 12.00
Fase Clasificatoria Liga Bronce Nacional Masculina
Semifinales
ROLLER MIERES SAB 12.30
TELECABLE C. ASTURIANO SAB 13.00
Domingo final y tercer y cuarto puesto, los tres primeros jugarán Liga Bronce, junto a los equipos de Galicia y País Vasco