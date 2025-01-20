POLIDEPORTIVO

Agenda del fin de semana

Así fue le fin de semana para nuestros principales equipos en sus competiciones

Chisco García

Oviedo |

FÚTBOL

SEGUNDA FEDERACIÓN

MARINOGIMNÁSTICA2-0

LANGREOÁVILA0-1

GUIJUELOLLANERA0-1

AVILÉSBERGANTIÑOS3-0

TERCERA

L’ENTREGUVESTUSTA0-2

SPORTING ATLÉTICOCAUDAL2-0

COVADONGATITÁNICO3-0

MOSCONIAPRAVIANO1-0

LENENSELEALTAD4-4

COLUNGATUILLA2-0

CEARESSAN MARTÍN2-0

CONDALURRACA1-0

AVILÉS STADIUMTSK ROCES1-1

SEGUNDA FEMENINA

REAL OVIEDORAYO VALLECANO3-0

SPORTINGEIBAR3-3

VILLALONGAAVILÉS0-0

BALONCESTO

1ª FEB

ALIMERKA OVIEDOCARTAGENA73-87

3ª FEB

UNIVERSIDAD OVIEDOPERFUMERÍAS AVENIDA75-85

CÍRCULOCULLEREDO80-62

LIGA FEMENINA 2

SANFER ADBA ARTCHIVOVALLADOLID66-36

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

MOTIVMARKET.COMELDA26-25

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

PUERTO DEL CARMENLOBAS GLOBAL ATAC31-22

PLATA FEMENINA

GIJÓNVALLADOLID29-23

1ª NACIONAL MASCULINA

HORIZONTE ATLÉTICAROYAL PREMIUM GIJON32-20

AUTOCENTER PRINCIPADOSALAMANCA29-22

LAFUNTE PEREDAGRUPO33-26

CAMARGOUNION FINANCIERA22-32

HOCKEY SOBRE PATINES

COPA DE EUROPA

NANTESTELECABLE0-7

OK PLATA FEMENINA

ROLLER OVIEDOMIERES0-5

LAS ROZASPATINALON4-2

OK PLATA MASCULINA

VENDRELLOVIEDO ROLLER8-2

OK LIGA BRONCES NORTE

RAXOIPATINALON3-2

JOLASETAMIERES7-0

TELECABLEORDENES3-3

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR B

HERNANIPASEK BELENOS55-5

LA UNICAREAL OVIEDO20-31

GIJÓNGUIPUZCOA0-64

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

TORRELAVEGACV OVIEDO3-0

GRUPOASTILLERO3-1

SUPERLIGA 2 MASCULINA

JOVELLANOSCOLLADO VILLALBA0-3

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

TENERIFEOVIEDO3-0

COSLADAGRUPO2-3

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

LA CALZADASESTAO1-3

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