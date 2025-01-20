Agenda del fin de semana

FÚTBOL
SEGUNDA FEDERACIÓN
MARINOGIMNÁSTICA2-0
LANGREOÁVILA0-1
GUIJUELOLLANERA0-1
AVILÉSBERGANTIÑOS3-0
TERCERA
L’ENTREGUVESTUSTA0-2
SPORTING ATLÉTICOCAUDAL2-0
COVADONGATITÁNICO3-0
MOSCONIAPRAVIANO1-0
LENENSELEALTAD4-4
COLUNGATUILLA2-0
CEARESSAN MARTÍN2-0
CONDALURRACA1-0
AVILÉS STADIUMTSK ROCES1-1
SEGUNDA FEMENINA
REAL OVIEDORAYO VALLECANO3-0
SPORTINGEIBAR3-3
VILLALONGAAVILÉS0-0
BALONCESTO
1ª FEB
ALIMERKA OVIEDOCARTAGENA73-87
3ª FEB
UNIVERSIDAD OVIEDOPERFUMERÍAS AVENIDA75-85
CÍRCULOCULLEREDO80-62
LIGA FEMENINA 2
SANFER ADBA ARTCHIVOVALLADOLID66-36
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
MOTIVMARKET.COMELDA26-25
DIVISION HONOR ORO FEMENINA
PUERTO DEL CARMENLOBAS GLOBAL ATAC31-22
PLATA FEMENINA
GIJÓNVALLADOLID29-23
1ª NACIONAL MASCULINA
HORIZONTE ATLÉTICAROYAL PREMIUM GIJON32-20
AUTOCENTER PRINCIPADOSALAMANCA29-22
LAFUNTE PEREDAGRUPO33-26
CAMARGOUNION FINANCIERA22-32
HOCKEY SOBRE PATINES
COPA DE EUROPA
NANTESTELECABLE0-7
OK PLATA FEMENINA
ROLLER OVIEDOMIERES0-5
LAS ROZASPATINALON4-2
OK PLATA MASCULINA
VENDRELLOVIEDO ROLLER8-2
OK LIGA BRONCES NORTE
RAXOIPATINALON3-2
JOLASETAMIERES7-0
TELECABLEORDENES3-3
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR B
HERNANIPASEK BELENOS55-5
LA UNICAREAL OVIEDO20-31
GIJÓNGUIPUZCOA0-64
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
TORRELAVEGACV OVIEDO3-0
GRUPOASTILLERO3-1
SUPERLIGA 2 MASCULINA
JOVELLANOSCOLLADO VILLALBA0-3
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
TENERIFEOVIEDO3-0
COSLADAGRUPO2-3
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
LA CALZADASESTAO1-3