POLIDEPORTIVO

Agenda del fin de semana

Consulta la agenda polideportiva del fin de semana y escucha las voces de los protagonistas

Chisco García

Oviedo |

FÚTBOL

SEGUNDA DIVISIÓN

SPORTINGGRANADA1-2

REAL OVIEDOTENERIFE3-1

2ª RFEF

MARINOGUIJUELO1-1

LANGREOREAL AVILÉS0-2

COMPOSTELALLANERA1-0

3ª RFEF

L’ENTREGUCEARES2-1

LENENSESPORTING ATLÉTICO0-5

AVILÉS STADIUMCONDAL0-1

MOSCONIACAUDAL0-3

PRAVIANOSAN MARTIN0-0

TSK ROCESTUILLA1-2

LEALTADTITÁNICO0-0

URRACAVETUSTA1-3

COVADONGACOLUNGA3-0

2ª RFEF FEMENINA

ATHLETIC BAVILÉS2-0

ZARAGOZASPORTING0-2

REAL OVIEDOREAL SOCIEDAD B2-1

BALONCESTO

1ª FEB

TIZONA BURGOSALIMERKA OVIEDO106-81

3ª FEB

CIRCULOUNIVERSIDAD OVIEDO92-82

LIGA FEMENINA 2

ADBA SANFER ARTCHIVOMATARÓ38-49

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

MOTIVEMARKET.COMVALLADOLID21-23

ORO FEMENINA

LOBAS GLOBAL OVIEDOMISLATA32-16

PLATA FEMENINA

GIJÓNLEGANÉS29-26

1ª NACIONAL MASCULINA

EZEQUIELAUTOCENTER PRINCIPADO19-35

HORIZONTE ATLÉTICATORRELAVEGA29-24

GRUPOSANTOÑA31-27

UNION FINANCIERARECOLETAS40-21

ROYAL PREMIUM GIJONSALAMANCA32-29

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLEFRAGA3-2

PLATA FEMENINA

ROLLER OVIEDOBAT GORA3-2

MIERESLAS ROZAS2-2

PATINALONCAMBRE3-1

PLATA MASCULINA

ESPANYOLOVIEDO ROLLER7-2

OK LIGA BRONCES NORTE

ROCHAPEAMIERES1-2

JOLASETATELECABLE4-3

BAT-GORAPATINALON3-5

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

ASTILLEROCV OVIEDO3-1

GRUPOTORREJÓN0-3

SUPERLIGA 2 MASCULINA

SANTANDERINAJOVELLANOS3-0

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

GRUPOOVIEDO2-3

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

LA CALZADAEMEVÉ2-3

Supercampeonato de España de Rallys:

1º Alejandro Cachón (Toyota)

2º Diego Ruiloba (Citroen)

3º José Antonio Suárez, ‘Cohete’ (Skoda)

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