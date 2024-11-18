Agenda del fin de semana

FÚTBOL
SEGUNDA DIVISIÓN
SPORTINGGRANADA1-2
REAL OVIEDOTENERIFE3-1
2ª RFEF
MARINOGUIJUELO1-1
LANGREOREAL AVILÉS0-2
COMPOSTELALLANERA1-0
3ª RFEF
L’ENTREGUCEARES2-1
LENENSESPORTING ATLÉTICO0-5
AVILÉS STADIUMCONDAL0-1
MOSCONIACAUDAL0-3
PRAVIANOSAN MARTIN0-0
TSK ROCESTUILLA1-2
LEALTADTITÁNICO0-0
URRACAVETUSTA1-3
COVADONGACOLUNGA3-0
2ª RFEF FEMENINA
ATHLETIC BAVILÉS2-0
ZARAGOZASPORTING0-2
REAL OVIEDOREAL SOCIEDAD B2-1
BALONCESTO
1ª FEB
TIZONA BURGOSALIMERKA OVIEDO106-81
3ª FEB
CIRCULOUNIVERSIDAD OVIEDO92-82
LIGA FEMENINA 2
ADBA SANFER ARTCHIVOMATARÓ38-49
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
MOTIVEMARKET.COMVALLADOLID21-23
ORO FEMENINA
LOBAS GLOBAL OVIEDOMISLATA32-16
PLATA FEMENINA
GIJÓNLEGANÉS29-26
1ª NACIONAL MASCULINA
EZEQUIELAUTOCENTER PRINCIPADO19-35
HORIZONTE ATLÉTICATORRELAVEGA29-24
GRUPOSANTOÑA31-27
UNION FINANCIERARECOLETAS40-21
ROYAL PREMIUM GIJONSALAMANCA32-29
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
TELECABLEFRAGA3-2
PLATA FEMENINA
ROLLER OVIEDOBAT GORA3-2
MIERESLAS ROZAS2-2
PATINALONCAMBRE3-1
PLATA MASCULINA
ESPANYOLOVIEDO ROLLER7-2
OK LIGA BRONCES NORTE
ROCHAPEAMIERES1-2
JOLASETATELECABLE4-3
BAT-GORAPATINALON3-5
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
ASTILLEROCV OVIEDO3-1
GRUPOTORREJÓN0-3
SUPERLIGA 2 MASCULINA
SANTANDERINAJOVELLANOS3-0
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
GRUPOOVIEDO2-3
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
LA CALZADAEMEVÉ2-3
Supercampeonato de España de Rallys:
1º Alejandro Cachón (Toyota)
2º Diego Ruiloba (Citroen)
3º José Antonio Suárez, ‘Cohete’ (Skoda)