La pandemia paralizó su puesta en marcha, pero solo temporalmente porque cuando pasó el COVID, retomó el proyecto. En la biblioteca “ya no entran más libros”. Han conseguido más de 1.600 ejemplares que tocan diferentes temas.

Mónica Álvarez con un grupos de colaboradores en Ceceda | Mónica Álvarez

No es este su único proyecto cultural. Ha participado activamente en la recuperación del coro local y del grupo de teatro amateur, y en mente está la organización de nuevas actividades en los próximos meses.

Quien ha presentado la candidatura de Mónica asegura que “ha demostrado un compromiso excepcional con el desarrollo cultural y la cohesión social del medio rural asturiano desde su llegada al pueblo”. Cree que su trabajo trasciende ampliamente las obligaciones profesionales, convirtiéndose en una verdadera dinamizadora comunitaria.

Mónica Álvarez con su familia | Mónica Álvarez

Considera que su labor “cobra especial relevancia en el contexto actual, donde los núcleos rurales enfrentan desafíos demográficos y sociales significativos. En una época caracterizada por el creciente individualismo y la pérdida progresiva de la esencia comunitaria tradicional, su trabajo representa un modelo de resistencia activa, de construcción y cohesión social y de preservación de la identidad rural asturiana”.