Con Darío Martínez

Más de Uno Luarca 31/05/2021

El PP de Valdés y los concejales no adscritos anuncian que presentaran un Contencioso Administrativo, si el pleno municipal aprueba la propuesta de Alcaldía para modificar la composición de las comisiones informativas municipales, a instancias de Cs. En base a la Ley de antritransfuguismo pretende reducir la presencia en dichos organos de los dos concejales no Adscritos provenientes de Cs. En las dos comisiones que existen participan un total de 15 miembros y quedarían con 11, perdiendo representatividad los no adscritos y el PP.