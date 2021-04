Con Darío Martínez

Más de Uno Luarca 29/04/2021

El alcalde de Cudillero, Carlos Valle, ha calificado de productivo el encuentro con el Pdte. del Principado, Adrián Barbón, en el que abordaron varios proyectos de saneamiento, como los de Santa Marina y Casteñeras, el desarrollo del de San Martin de Luiña, así como el de otros puntos del concejo que no fueron precisados. El aspecto industrial, también estuvo sobre la mesa, adelantando que existe un proyecto promovido desde El Principado y del que no ha trascendido más por el momento al estar sin madurar. Valle, negó ocultismo en la Fundación Selgas-Fegalde, aclaro que están en el Patronato por delegación del Principado, anima ir a la vía judicial si existe alguna anomalía. Adelanto que tratara de gestionar con El Prado, algún tipo de convenio para disfrute de las obras en el Concejo. El secretario general y portavoz parlamentario de Foro, Adrián Pumares, ha solicitado a las puertas de la Fundación Selga-Fegalde de Cudillero que todo el complejo, La Quinta, La Iglesia y el contenido de la colección patrimonial, sean declarados Bien de Interés Cultural, con lo que pretenden dar un sello de mayor protección al conjunto cultural. Denuncio opacidad y oscurantismo e invito al Principado a que gestione ser depositario del cuadro de Goya, al que le reprocha haber malvendido y no dar explicaciones. La Policía Local de Valdés informa, que con motivo de la Vuelta Ciclista a Asturias, este sábado 1 se verán afectadas varias calles de Luarca, entre las 14:45 y 14:52 horas, con restricciones de corte de tráfico y prohibición de estacionar: la Carretera del Faro, Paseo del Muelle, calle Rivero, calle Pilarín, Avda. Buenavista, Barrionuevo, Avda. La Argentina. Estas y otras infos. las podrás escuchar aquiiii....