Más de Uno Luarca 26/02/2021

Mar Villanueva, promotora de la iniciativa, explicó que habrá dos salidas, a las 12h. desde el aparcamiento del polideportivo de la Capitana en Luarca (Valdés), y otra desde El Llano, (San Tirso de Abres) a las 11,30 h.

Los coches podrán portar un lazo blanco en la antena y en las manillas globos del mismo color o del que uno quiera. Recalcó que en ningún momento se puede abandonar los coches bajo ningún concepto para evitar contagios. Se tiene que respetar en todo momento distancias de seguridad para permitir el adelantamiento entre coches.

Una vez en Jarrio, no está permitido el aparcamiento dentro del perímetro del hospital, y no se puede bloquear el acceso al centro sanitario.

La organización cantará la canción de “Princesa Guerrera”, procederán a la lectura de un poema de Esthi Rubio, y una lectura de manifiesto con la reivindicación.

Te acompañamos los titulares de la Info. del programa:

Mar Villanueva, optimista en una respuesta masiva y con mucha ilusión para la movilización del domingo “Todos Somos Jarrio” tendrá dos salidas; Luarca 12h y San Tirso de Abres 11,30h. “que se pongan mirando todos para el mismo lado y solucionar el problema”. Gerente hospital Jarrio, no acudirá a la concentración “pero todo lo que sea sumar me parece bien”. Ayto. Navia pide extremar las precauciones ante el inicio inminente de la parada técnica anual de ENCE-Navia. Alcalde Valdés sorprendido por el fallo judicial que rechaza la no declaración de ruina total de un edificio en Luarca, anuncia recursos, “tomamos la decisión correcta y la volveríamos a tomar por el bien de los vecinos”.