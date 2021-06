Más de Uno Luarca 18/06/2021

El pleno de Cudillero aprobó con la abstención de la oposición la construcción de un parque de juegos infantiles en el puerto nuevo con una inversión de 40.000€, financiado entre la FEMP y el remanente positivo de tesorería. El regidor reprocho la postura de la oposición, que aun viendo bien la obra, se abstuvo.

Respondió a la acusación de Cs de no facilitarle información, que tienen todos los expedientes a disposición para poder ser consultados, y el personal municipal a disposición. Si aclaro que no puede hacerlo si se solicita por sorpresa en un pleno. Sobre el denunciante Cs, dijo que es el apéndice malo del PP, y que no se puede uno fiar de la edil que dejo en la estacada al anterior alcalde que era de su mismo partido.

El mandatario de Navia, ha valorado positivamente el protocolo firmado entre la Consejería de Medio Ambiente y las empresas Biogastur, Ence y Reny Picot, que comparten emisario junto con Cadasa, este ultimo, para dar salida a una parte de la depuración de Navia. Explico que con el paso de los años la tubería es propiedad de Costas y la titularidad de Ence. Ahora las empresas tratan de ampliar producción y necesitan mayor caudal por lo que requiere de un estudio y conocimiento para saber sus características o si es necesario la construcción de otro emisario, algo que no es descartado por Palacios.

