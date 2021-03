Con Darío Martínez

Más de Uno Luarca 10/03/2021

La portavoz de la Asociación “Todos Somos Jarrio” Mar Villanueva, tras la reunión con el Pdte. del Principado, Adrián Barbón, dijo que regresó al Occidente con “positividad y esperanza” atisba un camino que definió de “largo” para solucionar el problema de la falta de sanitarios en el Área I. Josefa Martínez, integrante, espera que las palabras de Barbón se cumplan, en caso contrario advierte que están aquí "vamos a estar como un grano en el culo, merecemos lo mismo que en el centro de Asturias". Están convencidas que si aparecen médicos para los hospitales de la urbes, también para el de Jarrio “Fue un hospital muy puntero, y por motivos que fuesen de un partido político u otro, lo han estado dejando abandonado, como no protestan y como son paletos de pueblo ¡pues no somos paletos de pueblo!”. Por otra parte la Cámara aprobó hoy un plan de choque para Jarrio elaborado por el PP y apuntalado por IU. En Anleo, en la segunda jornada de huelga sobre un centenar de trabajadores se concentraron demandando la readmisión del trabajador despedido en Reny Picot. El alcalde de Grandas de Salime advierte que con los mejores técnicos para la actuación del Chao Sanmartín “ van a salir a la luz muchas cuestiones que no se hicieron bien durante las excavaciones”.