Los de siempre al rescate

Más de lo mismo. Otro empate... y gracias. De no ser de nuevo por Yáñez, con intervenciones espectaculares, y por los arranques de orgullo de Dubasin (con su sexto gol y otra asistencia clarísima que desperdició Campuzano en el descuento), el Sporting habría regresado de vacío de Zaragoza. El equipo de Ramírez, con una enorme crisis de identidad, emergió ante el Sporting pero no le dio para ganar.

Lo cierto es que el Sporting suma ya 5 jornadas sin perder, con una victoria y cuatro empates consecutivos, pero los números (7 puntos de 15 posibles) no dan. El equipo de Albés está a nueve puntos del sexto clasificado, que podrían ser 10 e incluso once si hoy empata o gana el Mirandés a un desahuciado Tenerife. Con 13 jornadas por delante, la temporada se le puede hacer muy larga a una plantilla que hace lo que puede, pero que arriba no da para más.

Los 'linces' de Orlegi, que decidieron que no hacía falta fichar a un delantero, verán el sábado cómo sólo Campuzano estará disponible (Caicedo sancionado y Otero lesionado) para enfrentarse a líder, el Racing, el sábado a las 18:30 horas.

