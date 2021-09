ENTREVISTA EN 'MÁS DE UNO'

"Desde primera hora de la mañana no hemos parado de vacunar"

Ya no hay excusas. No vale eso de "no me han llamado" o el "no me aclaré con la máquina". Hoy es posible vacunarse en Gijón contra la COVID sin tener cita previa. Hay habilitados dos puntos: el Pabellón de los Deportes de La Guía y un VACUmóvil en la Plaza Mayor. En los primeros quince minutos en ese segundo punto se ha vacunado a una veintena de personas.