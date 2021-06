Más de Uno Gijón Informativo 09/06/2021

La Policía Nacional detiene a la pareja de su madre, como presunto responsable de la muerte en un bebé de 23 meses en Gijón. Los primeros datos confirman que estuvo al cuidado del pequeño poco antes de que se desvaneciera y necesitara atención médica.

ITVASA pide al Ayuntamiento que avance en el proceso administrativo y tramite la licencia para abrir una estación en la parroquia de Granda. La portavoz municipal, Marina Pineda, insiste en que están a la espera de un informe para conceder o no la licencia. Lamenta que la Consejería de Industria no trate de buscar soluciones. El Partido Popular, Podemos, Ciudadanos y Foro han registrado en la Junta General una Proposición no de Ley para instar al Principado a abandonar el proyecto.

El Ayuntamiento plantea que Sanz Crespo sea la futura arteria de conexión de la zona centro y la zona oeste de la ciudad cuando se elimine el viaducto de la calle Carlos Marx. Esa supresión está dentro de los cambios previstos en el proyecto de integración ferroviaria. Además, Gijón optará a fondos europeos para implantar una Zona de Bajas Emisiones en La Calzada.