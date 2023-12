Un local de comida de Gijón cambiará décimos no premiados de la Lotería de Navidad por croquetas

La tienda de comidas "Como en casa" entregará una croqueta, de jamón y de bacalao, a aquellos que tengan décimos que no resulten afortunados.

Cada décimo no premiado se convertirá en una croqueta. Hasta un máximo de 12. El responsable de la tienda, Fernando Trabanco, ha explicado a Onda Cero que decidieron ofrecer este particular canje para intentar dejar "buen sabor de boca" a aquellos que no tengan suerte.

La cocinera está preparando toda la bechamel que puedan necesitar porque desde el momento en el que termine el sorteo de mañana empezarán a repartir croquetas. Hasta el jueves día 28, salvo el lunes 25, en horario de 10 a 15.30h.

El local tiene su propio décimo de Navidad, que agotó hace tiempo. Trabanco sueña con repartir millones con su número y croquetas a los que no lo tengan. Con esta iniciativa están consiguiendo darse a conocer fuera del barrio de Contrueces, donde se instalaron hace 3 años.

Asturias es la tercera Comunidad Autónoma que más dinero gasta en Lotería. Una media de 107 euros por asturiano. Solo nos superan Castilla y León y La Rioja. La media nacional es de 71 euros.