FÚTBOL

Jiménez transforma al Sporting

La conexión Gelabert-Otero-Dubasin destroza al Valladolid y el equipo gijonés logra su segunda victoria consecutiva desde la llegada del técnico abulense. Los rojiblancos son octavos y se preparan ahora para dos citas seguidas en casa ante Zaragoza y Las Palmas

Juan Gancedo

Gijón |

Cuando los tres tienen su días es muy complicado que el rival pueda frenarles. Gelabert, Otero y Dubasin, con Justin y Corredera escoltándoles por detrás, dieron una lección de fútbol en Zorrilla y el Sporting se apunta la segunda consecutiva con Jiménez en el banquillo. El nuevo entrenador no ha tenido mucho tiempo, pero ha tocado tres cosas, les ha ordenado y sobre todo ha conseguido que los jugadores crean en su idea. El resultado es 6 de 6 ante dos de los gallitos de la categoría: Racing y Valladolid.

Dubasin estuvo en los tres goles: asistió en el primero, le hicieron el penalti que supuso el segundo y marcó el tercero, todo un golazo tras servicio de Gelabert. Otero firmó sus dos primeros goles y sigue sin fallar desde el punto de penalti. Rosas hizo un esfuerzo increíble, mermado en su rodilla, y el resto acompañaron.

El Sporting jugará ahora dos seguidos en El Molinón: Zaragoza y Las Palmas.

Client Challenge

ESCUCHA A LOS PROTAGONISTAS (JIMÉNEZ, OTERO Y PABLO VÁZQUEZ) A LA CONCLUSIÓN DEL PARTIDO

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer