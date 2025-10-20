Jiménez transforma al Sporting

Cuando los tres tienen su días es muy complicado que el rival pueda frenarles. Gelabert, Otero y Dubasin, con Justin y Corredera escoltándoles por detrás, dieron una lección de fútbol en Zorrilla y el Sporting se apunta la segunda consecutiva con Jiménez en el banquillo. El nuevo entrenador no ha tenido mucho tiempo, pero ha tocado tres cosas, les ha ordenado y sobre todo ha conseguido que los jugadores crean en su idea. El resultado es 6 de 6 ante dos de los gallitos de la categoría: Racing y Valladolid.

Dubasin estuvo en los tres goles: asistió en el primero, le hicieron el penalti que supuso el segundo y marcó el tercero, todo un golazo tras servicio de Gelabert. Otero firmó sus dos primeros goles y sigue sin fallar desde el punto de penalti. Rosas hizo un esfuerzo increíble, mermado en su rodilla, y el resto acompañaron.

El Sporting jugará ahora dos seguidos en El Molinón: Zaragoza y Las Palmas.

ESCUCHA A LOS PROTAGONISTAS (JIMÉNEZ, OTERO Y PABLO VÁZQUEZ) A LA CONCLUSIÓN DEL PARTIDO