Giro de guion para el Sporting

El Sporting sigue sin ganar (una victoria en 11 partidos) y en esa situación la tabla no perdona. No sólo se aleja el play-off (el Levante es ahora sexto con nueve puntos más y el golaverage a su favor), sino que se acercan los de detrás y lo peor: el peligro del descenso, porque el Eldense ganó y está ahora a 7 puntos. El juego del equipo convenció en los primeros 20 minutos, pero sin ocasiones demasiado claras, mejorando el Almería en la recta final hasta lograr adelantarse en un error de Yáñez que forzó Robertone y no desaprovechó Luis Suárez para marcar su vigésimo gol en Liga.

En el segundo tiempo Albés modificó el equipo, recolocando a Diego Sánchez de central y dando entrada a Pablo García por Róber Pier. El Sporting reaccionó mientras Dubasin tuvo fuerzas, forzando un penalti que transformó Caicedo, y siendo una pesadilla constante para el equipo de Rubi. Pero Dubasin va en reserva, y Albés le sustituyó en la recta final. Yáñez enmendó su error en el gol con una doble parada doble que evitó el 1-2 del Almería, pero la victoria se sigue resistiendo y el guion ha cambiado ahora para el Sporting. Quedan 14 jornadas y el próximo choque será ante el Zaragoza de Miguel Ángel Ramírez, que podría ser destituido en caso de tropiezo ante su ex-equipo; para ese choque será baja Maras por sanción, aunque volverá Olaetxea.

ESCUCHA LAS DECLARACIONES DE LOS PROTAGONISTAS (ALBÉS, CAICEDO, GELABERT Y RUBI) AL FINAL DEL PARTIDO