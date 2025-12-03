Evolución del comercio urbano

Héctor sitúa el nacimiento del comercio de proximidad de Gijón en la segunda mitad del siglo XIX. Hasta entonces lo que podíamos considerar tiendas únicamente atendían a la demanda de productos de primera necesidad. Al calor del desarrollo urbano empezaron a abrir tiendas especializadas. El entramado del comercio de cercanía se consolidó a principios del siglo XX.

La llegada de este comercio fue muy importante en nuestra historia reciente porque nos permitió pasar a ser un núcleo comercial y dio mucha vida a las calles y barrios. Habitualmente reproducíamos modas de otras ciudades, desde los propios espacios comerciales a la publicidad y los alicientes (sorteos de viajes a Benidorm, nos contaba José Carlos).

Las grandes almacenes llegaron en los años 20. La Sirena fue el primero. Pero se especializaban únicamente en un tipo de productos. Los grandes supermercados multiproducto no aterrizarían en Gijón hasta los años 60, con Simago, que instaló las primeras escaleras mecánicas de todo el norte de España. Lo que hoy conocemos como grandes superficies comerciales, que van más allá de un único equipamiento, son más recientes. En 1982 llegó el primero con Alcampo.

El mundo comercial está en constante evolución y ahora mismo vivimos en plena era tecnológica, de comprar a golpe de click. Es un cambio que estamos viviendo en la última década, y que hace desaparecer viejas costumbres, como "ir de escaparates" o a curiosear a los grandes almacenes.

Si te interesa la historia de nuestro comercio, Héctor nos recomienda el libro "Pequeño comercio de Gijón", de los historiadores Pablo Rodríguez y Carmen Alonso. Está disponible en las bibliotecas.