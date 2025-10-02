Dubasin: "La del domingo fue una de las derrotas más difíciles de mi carrera"

JONATHAN DUBASIN ha concedido una entrevista en EXCLUSIVA a Onda Cero Gijón en una semana complicada en el Sporting por el 3-4 ante el Albacete. Aquí puedes leer lo más destacado de la misma y en el enlace de audio tienes disponible la charla completa

: "Sobre todo al principio después del golpe recibido. Pero ya estamos bien y preparados para sacar la victoria en Castellón"

Derrota ante el Albacete: "Dolorosa y extraña de explicar, una de las más difíciles de mi carrera. Te pones 3-0 y no sabemos exactamente qué pasó, pero no puede volver a suceder"

Tema físico: "El equipo está preparado físicamente de sobra, hemos hecho una gran pretemporada. Tampoco creo que sea falta de compromiso porque ele quipo entrena muy bien. Yo creo que puede ser un tema de concentración en los últimos minutos"

Recuperación: "Cada semana el equipos e ha levantado, y lo volverá a hacer. Estamos preparados psicológicamente para hacerlo y ganar en Castellón. No creo que los titulares habituales se confíen, porque todos los jugadores que están en el Sporting tienen nivel, si no no llegarían. Lo más importante es mirar por el equipo"

Rendimiento personal: "Me encuentro bien, muy feliz en el club y con la gente. Recibo mucho cariño y eso siempre ayuda. Unos partidos salen mejor y otros peor, pero yo intento dar el máximo. Estoy centrado en lo que tengo que hacer cada día y que es seguir mejorando"

Cambio de posiciones en ataque: "Es bueno que estemos metidos y tengamos versatilidad. Somos jugadores muy móviles y nos desenvolvemos bien en todas las posiciones, y es un arma ante los rivales que juegan a nuestro favor"

No celebró el gol ante el Albacete: "Les tengo un cariño especial ya que me dieron la oportunidad de ser profesional"

¿Y con el Oviedo?: "Lo celebraría, es diferente, es un derbi"

Relación con Hassan: "No nos conocemos ni hemos hablado. Cada jugador tiene sus motivos y en la carrera deportiva de un futbolista hay que mirar lo mejor para cada uno"

¿Se alegró por el ascenso del Oviedo?: "Yo miro lo que yo puedo hacer y no lo que hagan otros equipos. Si ascendieron es porque hicieron las cosas mejor que otros equipos"

Estabilidad en Gijón: "Llevaba muchos años cedido y ahora tengo un contrato largo. Es la primera vez, en el Sporting, que estoy dos temporadas seguidas en el mismo club y se agradece"

Interés del Espanyol: "Yo estaba muy tranquilo y feliz porque el Sporting me iba a comprar. No oí nada ni supe nada de eso"

Jugar en Primera con el Sporting: "Espero que así sea. Es un club grande de España y todos queremos que llegue a Primera. El esfuerzo conmigo y con César se hizo precisamente para poder ascender"

Mensaje a la afición: "Es normal que estén tocados, los entendemos. Nos fuimos todos jodidos pero con ellos somos mucho más fuertes y les necesitamos hasta la jornada 42 remando en el mismo sentido. Todos los equipos pasan malas rachas, pero la superaremos y saldrá todo bien"