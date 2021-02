Campuzano: "Si quieres ser grande tienes que pensar en grande; yo vengo a por el ascenso"

Campuzano llegó, vio, entrenó y lanzo su primer mensaje, que no puede ser más ambicioso: "Si quieres ser grande tienes que pensar en grande. Yo vengo a por el ascenso". Campuzano no quiso hablar demasiado sobre las negociaciones con el Espanyol, aunque sí comentó que "el año pasado ya se veía la dinámica que llevaba el equipo". El delantero barcelonés no podrá jugar el próximo 28 de febrero ante su exequipo en El Molinón ni en un hipotético play-off de ascenso.

Lucirá el dorsal 11, que llevaba Neftali, y dicer tener unas molestias en la rodilla que en su opinión "no son importantes y no creo que me impidan estar a disposición para viajar a Logroño"

ESCUCHA LO MÁS DESTACADO DE LA PRESENTACIÓN DE CAMPUZANO